Incendio Ecomac ad Augusta, ordinanza del sindaco: limitare gli spostamenti, sospesi i mercati e chiuso il cimitero

Giornata di massima allerta oggi ad Augusta, dove il sindaco Giuseppe Di Mare ha firmato un’ordinanza urgente con misure restrittive per la cittadinanza a seguito dell’incendio sviluppatosi sabato scorso nello stabilimento Ecomac.

Nonostante le fiamme siano state domate grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, la persistenza della colonna di fumo e i timori per la possibile presenza di diossine nell’aria – complice anche il vento – hanno spinto l’amministrazione ad adottare un principio di precauzione.

Tra le misure adottate: Infissi chiusi e invito ai cittadini a rimanere in casa, limitando gli spostamenti solo se urgenti; Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private; Sospensione dei mercati rionali, del trasporto disabili per il CSR, del bus navetta per il Faro Santa Croce e di tutte le attività all’aperto non strettamente necessarie; Le attività improrogabili dovranno essere svolte con adeguati dispositivi di protezione individuale; Chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatta eccezione per addetti ai lavori e imprese di pompe funebri; Chiusura di tutti gli uffici comunali e della biblioteca comunale.

L’ordinanza, in vigore per tutta la giornata odierna, potrà essere prorogata o integrata in base all’evolversi della situazione e ai dati ambientali raccolti dagli enti preposti. Intanto si attendono le analisi di ARPA e ASP per comprendere l’effettivo impatto dell’incendio sulla qualità dell’aria e per valutare possibili rischi sanitari.

Le autorità invitano alla massima prudenza e collaborazione da parte della popolazione.