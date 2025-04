Incendio alla Sonatrach: stazionari i due feriti, i sindaci di Augusta e Melilli a confronto con i vertici della raffineria

Rimangono stazionare le condizioni dei due lavoratori della raffineria Sonatrach rimasti ustionati venerdì sera a causa dell’ incendio di un piccolo forno dell’impianto Butamer. I due, di 39 e 61 anni, sono sempre ricoverati in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania e il loro stato di salute è stato al centro dell’ incontro che si è svolto oggi, in Comune, tra i sindaci di Augusta Giuseppe Di Mare e di Melilli Giuseppe Carta e i vertici della raffineria di contrada Marcellino rappresentati dall’amministratore delegato e direttore Rosario Pistorio e dal responsabile delle Relazioni esterne Angelo Grasso.

Ai due sindaci che hanno chiesto aggiornamenti sulle loro condizioni Pistorio ha assicurato che sta monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione ed espresso la profonda vicinanza alle famiglie dei due feriti in questo momento difficile. Nel corso del confronto, inoltre, come hanno fatto sapere in una nota i due primi cittadini, “si è discusso approfonditamente della funzionalità degli impianti inclusi i recenti programmi di investimento. Particolare rilievo è stato dato al tema della sicurezza, con un’analisi preliminare dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi”.

Considerato che è in corso un’indagine da parte della magistratura che ha aperto un fascicolo e delegato il commissariato di Augusta che sta sentendo i lavoratori dell’impianto coinvolto nell’incidente, e ulteriori verifiche interne sono state avviate da parte della Sonatrach, verrà convocato un nuovo incontro per fornire aggiornamenti e approfondimenti non appena disponibili, hanno concluso Carta e Di Mare che hanno “chiesto e ricevuto massima rassicurazione dalla società sulla massima attenzione alla sicurezza dei dipendenti e del territorio”.