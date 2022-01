Incendio ai danni di un’autoricambi, Libera Augusta condanna l’atto doloso

“Speravamo di non dover più esprimere la nostra condanna ad atti intimidatori nella nostra città. Purtroppo, come presidio di Libera Augusta, sentiamo l’obbligo di condannare ogni forma di intimidazione e di violenza, a seguito della ripresa in città di simili atti nei confronti di un’attività commerciale di autoricambi, preceduta dal rogo doloso di due automobili, nelle vicinanze”.

A dirlo, dopo l’incendio che alcune notti fa ha distrutto un’autoricambi alla Borgata, è il presidio di Libera “Angelo Vassallo” che condanna l’atto doloso e sui cui i carabinieri stanno indagando: “Ci affidiamo sempre con fiducia al lavoro di indagine delle autorità competenti e – continua la nota- continuiamo a invitare i cittadini, i commercianti prima di tutto, a denunciare, per collaborare in un già auspicato percorso di cambiamento e giustizia. Cominciamo questo nuovo anno rinnovando l’auspicio che il coraggio e l’onestà dei cittadini augustani possano contrastare e arginare le azioni della criminalità”.