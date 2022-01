Incendi ad Augusta, le preoccupazioni della Confcommercio. Avviata raccolta fondi

“Benché siamo sempre fiduciosi dell’operato delle forze di Polizia e dell’Arma questo episodio, insieme a quello della scorsa settimana, che ha visto bruciare due auto sempre in Borgata, non ci fa dormire sonni tranquilli”. A dichiararlo è Elio Piscitello, presidente di Confcommercio della provincia che commentano cosi i gli incendi che si sono verificato nelle ultime settimane ad Augusta, con particolare riferimento all’ultimo che ha distrutto un autoricambi in via delle Fornaci.

“Anche la città megarese si sveglia con l’incertezza, con la paura che ogni atto di violenza porta con sé– aggiunge- Tutti si chiedono cosa ci sia dietro l’incendio che ha distrutto il negozio Autoricambi Megara, destando troppe preoccupazioni nei confronti dei cittadini e dei commercianti. Fenomeni di criminalità sono diffusi in tutta la provincia, specie nel capoluogo, tant’è che negli scorsi mesi la Confcommercio, per volere dei suoi dirigenti e delle associazioni antiracket, ha organizzato diversi incontri per discutere sulla sicurezza dell’intera provincia. Tutto il consiglio dell’associazione vuole esprimere la più totale solidarietà ai due colleghi imprenditori che hanno subito il danno e sottolineare l’importanza dello stare insieme per fare squadra insieme alle forze di Polizia e all’Arma– conclude il presidente di Confcommercio sottolineando che riprenderanno a breve il lavori sul “tavolo tecnico di sicurezza”, già avviato gli scorsi mesi, per monitorare ogni fenomeno criminale del territorio provinciale e trovare soluzioni a sostegno degli imprenditori eventualmente taglieggiati.

I soci della filantropica “Umberto I” appresa la notizia, sulla stampa locale, di un incendio doloso “per dare un segnale di solidarietà concreta, risvegliando le coscienze civili”, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi mettendo a disposizione, per 3 mesi, l’Iban dell’associazione dall’ 8 gennaio all’ 8 aprile. Lo fa sapere il suo presidente Mimmo Di Franco

Per i contributi si può versare alla Banca Carige del Lungomare Rossini oppure con bonifico:

Dest: Associazione filantropica liberale Umberto I, IBAN IT66P06617584621000000148133

SWIFT : CRGEITGC, Abi: 06175, Cab: 84621 Causale: contributo a favore Autoricambi Megara Augusta per attentato.