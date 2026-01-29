“L’inaugurazione del nuovo campo sportivo Fontana rappresenta una giornata storica per Augusta e per l’intera comunità. Dopo anni di chiusura e di attesa, restituiamo alla città non solo un impianto sportivo, ma un luogo rigenerato, sicuro e finalmente fruibile. Per questo rivolgo un ringraziamento sentito alla Struttura commissariale per la bonifica, guidata dal generale Giuseppe Vadalà, e al colonnello Aldo Papotto, per il lavoro svolto con competenza, rigore e grande senso delle istituzioni. L’intervento sul campo Fontana è stato possibile grazie a una collaborazione leale ed efficace tra la struttura commissariale e il Comune di Augusta e ringrazio anche il vice ministro Vannia Gava per la sua attenta presenza e disponibilità. Una sinergia che ha consentito di affrontare e risolvere una complessa emergenza ambientale, trasformandola in un’opportunità concreta di rigenerazione urbana e sociale. Il campo sportivo comunale “Fontana” di Augusta, oggi definito campo dei Miracoli, rappresenta un esempio significativo di bonifica ambientale integrata con rigenerazione urbana. Per anni rimasto chiuso e inaccessibile, è tornato ad essere un’infrastruttura sportiva moderna grazie a un intervento complesso che ha unito messa in sicurezza ambientale e recupero funzionale dell’impianto sportivo”. A parlare è il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, dopo l’inaugurazione del campo sportivo Fontana ad Augusta.

Il campo era stato chiuso nel 2005 dopo che dagli accertamenti era emersa la presenza di cenere di pirite nel sottosuolo, materiale di scarto derivato dalla lavorazione industriale, contaminato con sostanze nocive come l’arsenico. Questa situazione aveva determinato elevati rischi ambientali, tanto da includere l’area tra le 81 discariche abusive italiane inserite in procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea già dal 2014. Per risolvere definitivamente il problema, è stato avviato un intervento di bonifica ambientale complesso e articolato sotto la supervisione della struttura commissariale unica per le bonifiche delle discariche. Il progetto di messa in sicurezza permanente ha previsto l’applicazione del “capping”, una tecnica che consiste nell’impermeabilizzazione totale del sito per isolare i materiali contaminati e impedirne il contatto con acqua e suolo superficiale e con l’obiettivo di eliminare i rischi di contaminazione ambientale a lungo termine.

“La bonifica ha compreso la rimozione e regolarizzazione delle superfici del sito, la posa di barriere impermeabili, opere di drenaggio delle acque meteoriche e interventi strutturali di contenimento del materiale inquinato. Una volta completata la fase di sicurezza ambientale, l’area è stata trasformata in un impianto sportivo moderno e multifunzionale – conclude – I lavori hanno compreso: demolizione delle strutture precedenti, realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica omologato fino alla serie D, costruzione di spogliatoi e strutture annesse conformi ai regolamenti FIGC/CONI, pista di atletica leggera a sei corsie, tra le poche in Italia con tipologia a doppio raggio di curvatura, tribune per circa 1.950 spettatori, con settori separati per pubblico locale e ospite, impianti di illuminazione e sistemazioni esterne, incluse aree parcheggio e regimentazione delle acque. La giornata di oggi rappresenta non solo la restituzione di un impianto sportivo alla comunità, ma anche un segnale tangibile di rigenerazione ambientale e urbana, dopo anni di attesa e complessità progettuali. Quando le istituzioni lavorano insieme, con obiettivi chiari e nell’interesse esclusivo dei cittadini, anche le sfide più difficili possono essere vinte. Augusta oggi volta pagina e lo fa nel segno dello sport, dell’ambiente e della rinascita”.