Inaugurato il “Campo dei Miracoli” ad Augusta. Auteri: “dalla bonifica alla rigenerazione del campo sportivo Fontana”

“Oggi è una giornata storica per Augusta e per lo sport. Con l’inaugurazione del Campo dei Miracoli restituiamo alla città un impianto all’altezza della sua bellezza e della sua storia. Non è solo la riapertura di un campo sportivo: è la rinascita di un luogo simbolo, trasformato grazie a un grande intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana”. Lo dichiara il deputato regionale Carlo Auteri, intervenendo all’inaugurazione del nuovo impianto sportivo di Augusta, ribattezzato Campo dei Miracoli per il valore simbolico di un’opera attesa da decenni e finalmente restituita alla comunità.

“Desidero ringraziare tutti gli attori istituzionali che hanno reso possibile questo risultato – prosegue Auteri – a partire dal vice ministro Vannia Gava, dal generale Giuseppe Vadalà e dal colonnello Aldo Papotto della struttura commissariale, fino al sindaco Peppe Di Mare, amministratore eccellente che con passione e determinazione, assieme alla sua squadra, ha saputo trasformare un’idea in un’opera concreta”. Il nuovo campo sportivo nasce come un vero e proprio “tempio dello sport”, una struttura moderna e polifunzionale pensata per accogliere discipline diverse e atleti di tutte le età. L’impianto è dotato di pista di atletica leggera, aree per il salto in lungo e il salto con l’asta, ampi spazi verdi e servizi funzionali. Numeri che raccontano un progetto di grande qualità ambientale e urbana: 2.500 metri quadrati di prato naturale, oltre 2.500 tra piante e fiori, 62 alberi ad alto fusto che arricchiscono e circondano l’area sportiva, restituendo alla città un polmone verde integrato con l’impianto.

“Il Campo dei Miracoli – conclude Auteri – dimostra che, quando istituzioni diverse lavorano insieme, è possibile passare dalla bonifica alla rigenerazione, dall’abbandono alla bellezza. Augusta oggi guadagna un’infrastruttura sportiva moderna, sostenibile e inclusiva, che rappresenta un investimento concreto sul futuro dei giovani, dello sport e della qualità della vita”.