“In strada insieme”, l’unità mobile dell’Asp ad Augusta per contrastare le dipendenze patologiche

Venerdì 1 settembre 2023 dalle 19:30 alle 23:30 in piazza Fontana ad Augusta sosterà l’unità mobile dell’Asp di Siracusa con specialisti, psicologi, volontari, operatori dei Sert di Siracusa e Augusta e dell’Unità operativa Educazione alla Salute diretta da Enza D’Antoni per fornire informazioni e consulenze ai giovani sui rischi legati al consumo di sostanze da abuso. Il progetto, denominato “In Strada Insieme” è realizzato in collaborazione con il Comune di Augusta e l’associazione “Genitori e Figli”.

L’iniziativa, in aderenza al Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, prevede interventi di prossimità con i quali tutti gli attori, dall’Ente locale agli stakeholders, possano, insieme con l’Azienda sanitaria provinciale, concretizzare campagne itineranti di sensibilizzazione ed informazione nei luoghi formali ed informali di aggregazione dei giovani.

Gli operatori forniranno chiarimenti sui rischi legati al consumo di alcool, di sostanze psicoattive ed al gioco d’azzardo con la distribuzione di opuscoli informativi ed etilometri monouso.