In monopattino elettrico sulla Statale tra Augusta e Villasmundo

In monopattino elettrico sulla strada tra Augusta e Villasmundo. La foto ritrae un ragazzo sul proprio monopattino elettrico mentre accanto le autovetture proseguono la marcia indisturbate.

È bene precisare che questi mezzi (che non possono superare i 25 km/h) andrebbero utilizzati solo sulle strade urbane e rispettando i segnali stradali ma il ragazzo ha scelto di rischiare la propria vita per andare al lavoro. C’è chi dice di averlo già visto altre volte, ma in sella a una bici, fatto sta che la sicurezza per sé e per gli altri viene prima di ogni cosa.