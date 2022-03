“In cammino per la pace”, domani manifestazione ad Augusta per dire no alla guerra in Ucraina

“Non possiamo rimanere inermi davanti alle scene che giungono ogni giorno dal fronte di guerra. Un fronte che ormai racconta di dolore, di sofferenza, di distruzione, di un popolo e di tanta povera gente costretta ad abbandonare le proprie famiglie. Immagini di madri e di padri che piangono i loro figli morti, per difendere quegli ideali di libertà e di pace sui quali si fonda la nostra civiltà europea”. Con questi sentimenti nel cuore, ma con altrettanta speranza, l’amministrazione comunale, in condivisione con tutte le realtà religiose e civili, invita la città a partecipare alla manifestazione “In cammino per la pace” che si terrà domani mattina, alle 10, per testimoniare che la nostra è una comunità che ripudia la guerra e qualsiasi altra forma di violenza.

Il corteo partirà da piazza Risorgimento per arrivare fino in piazza Duomo, al centro storico: “un momento di riflessione silenziosa che ci unirà simbolicamente con il popolo ucraino e con tutti gli altri popoli del mondo, che in questo momento piangono i propri figli sotto il fragore delle bombe” – conclude Di Mare che invita gli augustani a partecipare numerosi anche alle iniziative di solidarietà che in questi giorni si stanno organizzando ad Augusta, “per unire un gesto concreto al simbolo di pace che manifesteremo mercoledì, per dire di no alla follia della guerra”.