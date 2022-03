“In cammino per la pace”, Augusta dice no alla guerra in Ucraina

Sono partiti da piazza Risorgimento, alle 10, hanno percorso parte della centralissima via Principe Umberto per poi fermarsi in piazza Duomo e dare spazio ad alcune riflessioni, urlando a squarciagola “Pace”.

Una parola comparsa prepotentemente anche nelle bandiere dell’arcobaleno, che in tanti hanno sventolato, da quelle più grandi a ‘mo di striscione a quelle di carta colorate a mano dagli alunni più piccoli che, alla fine della manifestazione “In cammino per la pace”, sul sagrato della chiesa Madre hanno fatto volare in cielo i palloncini che, numerosi, sono comparsi anche per strada, appesi davanti ai tanti negozi. Gialli e azzurri come i colori della bandiera dell’Ucraina lasciata srotolare davanti a qualche scuola.

Così Augusta questa mattina ha offerto il proprio contributo alla sensibilizzazione del mondo contro la guerra che si sta combattendo in Ucraina, portando in strada per lo più studenti di tutte le scuole.

Più di mille i partecipanti, accanto alle scuole nel corteo pacifico c’era il sindaco Giuseppe Di Mare che ha promosso l’iniziativa, insieme ad assessori e consiglieri, presenti anche alcuni sacerdoti ed associazioni, anche se altri non hanno potuto partecipare per la scelta di organizzare la manifestazione di mattina.

“Siamo venuti qui oggi da posti diversi. Ci sono gli studenti, i lavoratori, i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, le mamme, i padri, tutti con un unico scopo: quello di dire No alla guerra, di parlare e far sentire la nostra voce e unirci anche noi per la pace e vicini al popolo ucraino” – ha detto il sindaco Di Mare ringraziando quanti hanno partecipato.

La studentessa del liceo Giada La Gioia con la chitarra ha intonato “Give peace a chance”, trasmessa da tutte le reti italiane ed europee il 4 marzo e “Imagine” di John Lennon, Gaetano Santoro del Megara ha ricordato come nel corso della storia “sono state numerosissime le terre che hanno ospitato guerre e genocidi: 86 bambini e ragazzi palestinesi uccisi da un attacco aereo israeliano il 10 maggio del 2021, più di 47 mila persone hanno perso la vita in Africa tra il 2017 e la prima metà del 2018. Oggi il nostro primo pensiero è destinato alle famiglie coinvolte nella crisi in Ucraina predicando la pace, sperando che tutto questo finisca in questo Paese e nel Mondo”.

Raimondo Di Franco dell’Arangio Ruiz ha espresso vicinanza a tutti i ragazzi chiamati a combattere una guerra che non gli appartiene: “Nessuna madre dovrebbe dire addio al proprio figlio e nessun ragazzo dovrebbe mai essere privato della propria adolescenza. E come disse Feder Dostoevskij, uno dei più grandi scrittoi russi la bellezza salverà il mondo e allora il nostro auspicio è quello di affidarci alla cultura allontanandoci dall’ignoranza per accendere un faro in questi tempi bui.”

Alessandro Santanello (Megara) ha citato il celebre discorso del 1957, rivolto ai potenti della terra, dal filosofo Bertrand Russel premio Nobel, noto per il suo impegno per la pace nell’epoca della bomba atomica: “L’unica condizione necessaria è che Oriente ed Occidente riconoscano i loro rispettivi diritti e si risolvano per diffondere le loro rispettive ideologie a ricorrere, invece che alla forza, alla persuasione. Non occorre che l’una o l’altra parte abbandoni il proprio credo, occorre soltanto che abbandoni il tentativo di diffonderlo con la forza delle armi”.