In 50 in un bus fino a Roma: l’odissea di uno studente di Augusta costretto al ritorno dalla Repubblica Ceca

Era in Repubblica Ceca per un programma annuale di scambi internazionali di studio, che sarebbe dovuto terminare il prossimo luglio, il diciassettenne augustano tornato a casa alcuni giorni fa dopo un”odiessa” durata oltre 48 ore, 20 delle quali stipato su un pullman che da Praga lo ha ricondotto a Roma. A raccontarla è Marco, il padre del giovane che adesso è in quarantena obbligatoria in casa, insieme con tutta la famiglia, dopo aver comunicato il suo arrivo alle autorità sanitarie e locali, così come prevedono le norme.

“Un pullman partito da Praga, arrivato a Verona e poi a Roma, è circolato sul territorio nazionale con 50 passeggeri, in violazione delle disposizioni imposte dal nostro governo, atte a garantire la distanza di sicurezza e prevenire contagi da Covid 19. – racconta l’uomo- Ragazzini ai quali non sono state fornite nemmeno le soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani durante il lungo ed estenuante viaggio. Partito da Praga a Roma senza certezza del come e del quando sarebbe rientrato ad Augusta. Del tutto assente l’associazione di riferimento, nessuna vicinanza per proteggerlo dalla tensione del momento, nonostante la situazione emergenziale, con le famiglie costrette a casa”.

Una volta arrivato a Roma, proprio nei giorni “caldi” degli imbarchi dei traghetti per Messina, lo studente ha fortunatamente trovato un volo per Catania, da dove poi ha potuto a tarda notte fare rientro a casa. Sta bene, non ha nessun problema, ma il padre contesta la decisione dell’associazione di scambi internazionali di aver fatto terminare anzitempo il programma di studio, cosicchè, una volta venute meno le assicurazioni e le garanzie previste al momento della partenza, gli studenti sono stati costretti a tornare a casa, oltre al fatto di non aver neanche previsto, in questo caso un volo diretto per l’Italia.

“Ritengo che il posto più sicuro per gli studenti di scambio sarebbe stata la casa delle famiglie ospitanti. E’ assurdo che questi studenti – racconta il padre- siano stati esposti ancor di più al pericolo del virus. Nonostante i rischi l’associazione ha ritenuto di porre i ragazzi nelle condizioni di contatto con centinaia di persone in aeroporti internazionali o altri luoghi d’imbarco per farli salire a bordo di aerei, treni, bus e condurli in paesi che, come l’Italia, hanno tassi di morte e profili di rischio molto più alti rispetto ad alcuni paesi ospitanti. Ha senso tutto questo?”

Marco sottolinea come invece, altre agenzie di scambio culturale abbiano lasciato allo studente e alla famiglia la libera scelta se rientrare o meno. “Il virus è in tutto il mondo, significa che la situazione di mio figlio non sarebbe cambiata in qualunque altra parte. – prosegue- Si sarebbe evitato invece un viaggio di ritorno traumatico. Mio figlio è stato posto in una situazione pericolosa per il viaggio ma anche noi genitori ci siamo esposti al rischio di contagio in aeroporto. Le dichiarazioni del presidente internazionale dell’associazione, che stavano lavorando per assicurarsi un rientro in modo sicuro, nel nostro caso sono rimasti solo un mero proclama”