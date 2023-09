Impianto fotovoltaico ad Augusta, finanziamento da 50 milioni di euro da parte di un gruppo bancario

Un finanziamento da 50 milioni di euro è stato sottoscritto da Bnl- Bnp Paribas (banca agente) e Bper Banca, a favore di Blunova srl (Gruppo Carlo Maresca Spa) in relazione allo sviluppo di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 80,224 MWp nel Comune di Augusta. È quanto fa sapere Bnl che, in una nota, sottolinea come il “Gruppo Maresca continua a credere nelle rinnovabili e ad investire in questo settore che ad oggi può considerarsi il business prevalente del gruppo. Dal 2018 ad oggi – si legge- il Gruppo ha autorizzato e tariffato oltre 400 Mw di impianti fotovoltaici ed eolici di cui 130 MW già connessi alla rete ed i restanti in fase di realizzazione, così posizionandosi, nel settore fotovoltaico, tra le principali aziende operanti in Italia”.

“Il finanziamento di Blunova -ha commentato Roberto Pondrelli, direttore territoriale centro Bnl Bnp Paribas – rappresenta la conferma del nostro supporto concreto e mirato al settore delle energie rinnovabili il cui incremento costituisce un importante obiettivo della banca e di tutto il Gruppo Bnp Paribas per accompagnare le imprese nel loro processo di transizione energetica. Ciò è parte della nostra strategia di “positive banking” che punta a coniugare business e sostenibilità”.