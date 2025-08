Impianto di stoccaggio rifiuti nel porto di Augusta, il Codacons diffida Arpa e Asp

Continuano a non placarsi le polemiche ad Augusta dopo l’autorizzazione concessa alla società Hub Cem srl per la realizzazione di un impianto di stoccaggio rifiuti nel porto megarese. Nella giornata di ieri il movimento “Salvare Augusta” aveva chiesto l’immediato blocco del nuovo impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi. Nella di oggi al coro dei “no” si aggiunge anche il Codacons.

Il Codacons, con l’avvocato Bruno Messina, vice presidente regionale, esprime profonda preoccupazione per la vicenda dell’autorizzazione che sarebbe stata concessa alla società Hub Cem srl per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti nel porto di Augusta, impianto che tratterà fino a 500mila tonnellate di rifiuti l’anno. A destare particolare allarme è il fatto che – secondo quanto riportato in anteprima da La Sicilia – questa autorizzazione sarebbe stata rilasciata in assenza dei pareri di enti tecnici fondamentali come Arpa Sicilia, ASP di Siracusa, Comune di Augusta, Dipartimento Ambiente e Soprintendenza ai Beni Culturali.

Sembrerebbe, infatti – scrive il Codacons -, sempre stando alle notizie dei giornali, che vi siano state mancanza di risposte da parte di soggetti pubblici che, “pur formalmente interpellati, non hanno espresso il proprio parere, lasciando che si formasse un assenso per “silenzio”, meccanismo che non dovrebbe trovare applicazione quando in gioco vi sono salute pubblica e tutela ambientale. Ebbene – dichiara l’avvocato Messina – il Codacons ha deciso di intervenire in modo deciso inviando una diffida ad ARPA ed ASP, affinchè forniscano immediata e puntuale valutazione in merito all’impatto sanitario e ambientale dell’impianto, a tutela della cittadinanza e della trasparenza amministrativa. Inoltre – continua Messina – depositeremo un esposto all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), in modo che valuti possibili anomalie procedurali e condotte potenzialmente lesive del principio di legalità e imparzialità, trattandosi di un progetto già oggetto di allarmi da parte della popolazione e di criticità relative alla mancata Valutazione d’Impatto Ambientale.

Inoltre, l’avvocato Messina annuncia una richiesta di accesso agli atti per ricostruire l’iter autorizzativo nei dettagli, nonché una richiesta di audizione presso la Commissione Ambiente dell’ARS, per rappresentare le istanze dei cittadini e chiedere misure di blocco immediato dell’insediamento finché non siano completate le necessarie verifiche.