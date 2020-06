Impennava a gran velocità e fermato dai Carabinieri: sanzionato

Con la sua moto si divertiva ad impennare a gran velocità per strada ma è stato notato dai Carabinieri della compagnia di Augusta che hanno fermato il conducente operando il fermo amministrativo del mezzo. È uno degli interventi compiuti dai militari nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione sul territorio effettuati nella zona nord della provincia non solo per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ma anche per la sicurezza stradale in corrispondenza delle principali arterie stradali della giurisdizione, sia cittadine che extraurbane.

Complessivamente sono state sei le violazioni rilevate per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 per uso di telefonino durante la guida e una per circolazione di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, inoltre sono stati sottratti 40 punti patente, ritirati 2 documenti di circolazione ed elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per più di 2.000 euro ed effettuate 9 perquisizioni personali e 7 veicolari.

I militari hanno anche segnalato due persone alla Prefettura di Siracusa per uso personale di stupefacenti, poiché trovati in possesso di circa 1,5 grammi di marijuana, controllato 82 esercizi commerciali per la verifica degli adempimenti delle disposizioni volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, 127 veicoli e 193 persone.

A Francofonte, inoltre, i militari della Stazione hanno deferito in stato di libertà una coppia di persone per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e porto illegale di oggetti atti ad offendere. I due detenevano circa 3 grammi di cocaina suddivisa in dosi e, all’interno della vettura a loro in uso, avevano occultato e detenevano senza giustificato motivo una mazza da baseball.