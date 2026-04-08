Immobiliare di lusso, Augusta al quarto posto per richieste

Nel 2025 il mercato immobiliare di fascia alta in Sicilia conferma la propria attrattività internazionale, mantenendo un posizionamento distintivo all’interno del panorama italiano del lusso. I dati di Gate-away.com – il portale immobiliare dedicato agli acquirenti esteri che cercano casa in Italia – evidenziano una domanda articolata sia nel segmento extra-lusso (immobili oltre i 3 milioni di euro) sia nella fascia tra 1 e 3 milioni, con dinamiche che riflettono un mercato sempre più selettivo e orientato alla qualità.

Il quadro che emerge è quello di un mercato fortemente identitario, in cui il valore del contesto – paesaggio, cultura e autenticità – rappresenta il principale driver di interesse per gli acquirenti internazionali, accanto a un’offerta immobiliare unica nel suo genere.

Nel segmento oltre i 3 milioni di euro, la Sicilia si conferma un mercato di nicchia ma ad alto valore, caratterizzato da una domanda internazionale selettiva e orientata verso proprietà uniche.

Le richieste si distribuiscono su più territori, delineando una geografia articolata che vede emergere alcune aree di particolare interesse. Tra queste si distinguono le province di Ragusa e Trapani, affiancate da territori come Agrigento e Catania, che mostrano segnali di crescente attenzione da parte degli acquirenti internazionali.

A livello comunale, la domanda si concentra su località con forte identità paesaggistica e culturale come Favignana, Scicli e Sciacca, insieme ad altre destinazioni costiere e insulari che intercettano una clientela alla ricerca di esclusività e autenticità.

Le province che registrano il maggior numero di richieste (percentuale sul totale): Ragusa: 27,5%, Trapani: 22,5%, Catania: 10%, Siracusa: 10%, Messina: 7,5%, Palermo: 7,5% Agrigento: 5%

I comuni che registrano il maggior numero di richieste (percentuale sul totale): FAVIGNANA (TP): 20%, SCICLI (RG): 17,5%, SCIACCA (AG): 12,5%, AUGUSTA (SR): 10% PALERMO (PA): 7,5%

Dal punto di vista tipologico, la domanda si concentra principalmente su ville e masserie, affiancate da strutture ricettive come hotel e da case di campagna. Si tratta spesso di proprietà di grande dimensione, con potenziale sia residenziale sia turistico-ricettivo, in linea con una domanda orientata all’investimento e alla valorizzazione del territorio.

Il valore medio degli immobili si attesta intorno ai 4,8 milioni di euro.

Nel segmento compreso tra 1 e 3 milioni di euro, la Sicilia evidenzia una domanda ampia ma sempre più selettiva, con una forte concentrazione in alcune aree della regione.

Noto si conferma il principale polo attrattivo, concentrando oltre un terzo delle richieste complessive. La città rappresenta oggi uno dei mercati più riconoscibili a livello internazionale, grazie alla combinazione tra patrimonio barocco, qualità paesaggistica e offerta immobiliare di pregio.

Accanto a Noto emergono altre destinazioni di rilievo come Pantelleria, Castellammare del Golfo e Avola, insieme a località costiere e centri urbani come Palermo e Siracusa. Questo dato evidenzia una domanda sempre più articolata, che si distribuisce tra mete iconiche e territori meno saturi.

I comuni che registrano il maggior numero di richieste (percentuale sul totale): NOTO (SR): 34,75%, PANTELLERIA (TP): 11,2%, ROSOLINI (SR): 4,63%, CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP): 4,25%, AVOLA (SR): 3,86%, CAPO D’ORLANDO (ME): 3,86%, PALERMO (PA): 3,09%, SIRACUSA (SR): 2,32%, CEFALÙ (PA): 1,93%, TAORMINA (ME): 1,93%

La distribuzione provinciale evidenzia una forte concentrazione nella provincia di Siracusa, seguita da Trapani e Messina, a conferma del ruolo centrale del Sud-Est siciliano nel mercato del lusso.

Le province che registrano il maggior numero di richieste (percentuale sul totale): Siracusa: 48,26%, Trapani: 18,15%, Messina: 13,51%, Palermo: 8,11%, Catania: 4,25%, Agrigento: 3,86%, Ragusa: 3,86%

Dal punto di vista tipologico, la domanda si concentra principalmente su ville e masserie, ma si distingue per la presenza di immobili fortemente identitari come i dammusi, tipici dell’area di Pantelleria, che rappresentano una componente unica dell’offerta siciliana e intercettano una clientela internazionale alla ricerca di autenticità e unicità architettonica.

La maggior parte delle richieste riguarda immobili già abitabili o completamente ristrutturati, ma resta significativa anche la quota di acquirenti interessati a proprietà da ristrutturare, spesso con finalità di valorizzazione.

Il valore medio degli immobili si attesta intorno a 1,6 milioni di euro.

Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di provenienza degli acquirenti anche in Sicilia, sia nel segmento lusso sia nell’extra-lusso. Accanto alla componente americana, si osserva una presenza consolidata di acquirenti europei provenienti dal Regno Unito, Germania, Francia e Svizzera.

Allo stesso tempo, si registra una crescente diversificazione della domanda internazionale, che include mercati del nord-Europa come Belgio, Svezia e Paesi Bassi, oltre a nuove provenienze nel segmento più alto.