Il viceministro delle Infrastrutture Rixi incontra i vertici dell’Autorità portuale di Augusta

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha incontrato a Catania i vertici dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e i principali rappresentanti del cluster marittimo dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo.

In tarda mattinata il viceministro Rixi, dopo la partecipazione ad una tavola rotonda tenutasi durante il dodicesimo congresso nazionale Filt-Cgil dal titolo “Salari, diritti, regole per i trasporti del futuro”, ha incontrato il presidente dell’Adsp Francesco Di Sarcina, accompagnato dal segretario generale, Attilio Montalto, alla presenza del prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, del direttore marittimo della Sicilia orientale Ammiraglio Ispettore Giancarlo Russo e dei principali rappresentanti dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo.

Si è discusso delle caratteristiche del sistema portuale della Sicilia orientale, mettendo in risalto peculiarità, differenze e necessità dei singoli scali. Il presidente Di Sarcina ha chiesto la giusta attenzione verso lo sviluppo del sistema, il cui rilancio diventa ormai sempre più indispensabile ed improrogabile, il viceministro Rixi ha garantito che non mancherà l’impegno del ministero per un lavoro sinergico che porti alla crescita e al potenziamento dei tre porti. Rixi alla fine ha incontrato i singoli operatori, con cui ha discusso di progetti e necessità, confermando che nulla di ciò che è stato detto cadrà nel silenzio e promettendo un suo ritorno a breve.