Il rimorchiatore augustano in soccorso della Ever Given nel canale di Suez

Nel canale di Suez è intervenuto un rimorchiatore augustano per le operazioni di disincaglio della Ever Given, la nave portacontainer da 220mila tonnellate per 400 metri di lunghezza arenatasi sei giorni fa.

Si tratta del rimorchiatore battente bandiera italiana, il Carlo Magno. Lo ha reso noto noto il sito del giornale governativo egiziano al-Ahram citando i dati satellitari di MarineTraffic.com e spiegando che ieri è arrivato anche un rimorchiatore olandese, l’Alp Guard.

Il rimorchiatore è stato registrato nel porto catanese ma la società fondata ad Augusta, ha poi allargato le sue attività in diversi porti tra cui anche quello di Catania dove si occupa prevalentemente di rimorchiare traghetti passeggeri e navi mercantili.