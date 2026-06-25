Il sottufficiale di Augusta Salvatore Legnosecco è una vittima del dovere. Il militare è morto a 61 anni per tumore polmonare

Il Tribunale di Siracusa ha riconosciuto il Luogotenente di Augusta, Salvatore Legnosecco, vittima del dovere, accogliendo la domanda presentata dalla moglie Assunta Restivo e dai figli Vanessa e Antonino. Per oltre quarant’anni ha servito lo Stato indossando la divisa della Marina Militare, trascorrendo gran parte della propria vita a bordo delle navi militari. Oggi, a sei anni dalla sua scomparsa, la sentenza, pronunciata nonostante l’opposizione dell’Avvocatura dello Stato, riconosce che il tumore polmonare che ha causato il decesso del militare è collegato all’esposizione professionale all’amianto subita durante il servizio e dispone il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere, per un valore complessivo di circa 500mila euro tra speciale elargizione e vitalizi arretrati.

Entrato in Marina nel 1975, Legnosecco ha prestato servizio fino al 2017. Per ben 29 anni è stato imbarcato sulle unità navali della Marina Militare come elettricista e capo elettricista, operando quotidianamente in ambienti caratterizzati dalla presenza diffusa di amianto.

Si è spento il 7 febbraio 2020 all’età di 61 anni, lasciando la moglie Assunta, oggi sessantottenne, e i due figli, che al momento della perdita del padre avevano rispettivamente 34 e 30 anni. Per la famiglia di Augusta sono stati anni di dolore e di battaglia giudiziaria per ottenere il riconoscimento di una verità che oggi trova conferma nelle aule di giustizia.

Particolarmente significativo quanto accertato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale, secondo cui il militare lavorava a stretto contatto con impianti e quadri elettrici contenenti amianto e trascorreva lunghi periodi a bordo di navi nelle quali sale macchine, tubazioni e sistemi di coibentazione erano ampiamente realizzati con materiali contenenti fibre di asbesto. Un’esposizione prolungata e continua che il consulente ha definito idonea a causare il carcinoma polmonare che ne ha provocato la morte.

La sentenza richiama inoltre un episodio emblematico della sua carriera. Durante un incendio sviluppatosi a bordo della Nave Virgilio Fasan, Legnosecco riuscì a raggiungere la sala quadri e a disattivare gli impianti elettrici contribuendo in maniera determinante al controllo delle fiamme, ricevendo per questo un encomio.