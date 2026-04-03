Il sindaco Di Mare va avanti: “mi occupo di Augusta, la coalizione è compatta”. E si presenta con 8 liste

“Io mi occupo e mi sono sempre occupato della mia città, non dei partiti. Non ho ricevuto alcuna comunicazione ne conosco le motivazioni che evidentemente hanno. Il mio riferimento sono sempre stati gli augustani e sempre lo saranno”. Poche stringate parole da parte del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, per commentare il terremoto politico all’interno di Fratelli d’Italia dopo che il dipartimento nazionale organizzazione ha negato l’uso del logo del partito alle prossime amministrative. Una scelta che ha portato alle dimissioni del coordinatore cittadino Rosario Sicari in aperto contrasto con FdI.

“La coalizione che ha amministrato, e bene, questa città negli ultimi 5 anni – tiene però a precisare il primo cittadino – è determinata e compatta“. E infatti le liste sono pronte, a prescindere da Fratelli d’Italia, e sono 8: oltre a Forza Italia, Grande Sicilia e Insieme ci sono altre 5 civiche (Augusta 2020, 5+5 Di Mare sindaco, Il cambiamento, I love Augusta, Più Augusta). Un modo per rispondere non tanto alle polemiche, ma alle opposizioni (Pd e M5S su tutti) che lo hanno dato per isolato o esclusivamente civico.