Il sindaco Di Mare presenta la nuova Giunta: “Una squadra competente per continuare a costruire il futuro di Augusta”

“Oggi presentiamo una nuova fase del nostro percorso amministrativo. La nuova Giunta rappresenta una squadra composta da persone competenti, motivate e pronte a mettere capacità, esperienza ed entusiasmo al servizio della città. In questi anni abbiamo affrontato sfide importanti, raggiunto risultati significativi e aperto cantieri decisivi per il futuro di Augusta. Oggi ripartiamo con una squadra rinnovata, consapevole delle responsabilità che ci attendono e determinata a proseguire il lavoro avviato, con ancora maggiore energia“. Queste le parole del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, durante la presentazione della propria squadra assessoriale.

Di Mare ha scelto di mantenere le deleghe al Bilancio, al Personale, alla Protezione civile, alla Portualità e alle Politiche giovanili “perché rappresentano settori strategici per la crescita della città e richiedono un costante coordinamento con l’azione complessiva dell’Amministrazione”.

Al vicesindaco Giuseppe Carrabino affidata Cultura, Turismo e Sport, insieme agli Eventi, alle Manifestazioni, all’Archivio storico, alla Biblioteca e alla Toponomastica.

Concetto Cannavà seguirà Ambiente, Rifiuti, Verde urbano, Parchi pubblici, Cimitero e le politiche dedicate a Brucoli, Agnone, baie e litorali.

Sebastiano Amenta avrà le deleghe allo Sviluppo economico, Attività produttive, Commercio, Agricoltura, Pesca, Nautica, Edilizia residenziale pubblica e alle iniziative legate alla ZES e alle zone franche urbane e doganali.

Rosanna Firrincieli si occuperà della Manutenzione della città, della Mobilità urbana, dell’Efficientamento energetico e idrico, dell’Arredo urbano, del Decoro cittadino, delle Infrastrutture scolastiche, delle Strutture comunali e dell’Impiantistica sportiva.

Manuel Mangano guiderà il settore Famiglia e Comunità con deleghe ai Servizi sociali, Istruzione e Formazione, Servizi per l’infanzia e Asili nido, oltre alla Sanità pubblica.

Alberta Romano seguirà Rigenerazione urbana, Piano Urbanistico Generale, progettazione dei beni storici, interventi urbanistici, edilizia sociale ed economica, SIRU, finanziamenti per lo sviluppo locale, Demanio marittimo e valorizzazione delle coste.

Angela Rubbera avrà infine la responsabilità di Legalità e Sicurezza, Polizia locale, Trasporto pubblico urbano ed extraurbano, Benessere animale e Innovazione tecnologica e digitale.

“A ciascun assessore rivolgo il mio augurio di buon lavoro. Sono certo che sapremo operare come una squadra unita, con spirito di servizio, dialogo e piena collaborazione, mettendo sempre al centro gli interessi della nostra comunità – sottolinea Di Mare -. L’obiettivo resta quello che ci siamo dati fin dal primo giorno: lavorare con serietà, concretezza e visione per rendere Augusta una città sempre più moderna, attrattiva e vivibile. Il nostro impegno continua e il futuro della città si costruisce, giorno dopo giorno, assieme agli augustani”.