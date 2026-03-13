Il “Ruiz” di Augusta vola alle finali nazionali della RoboCup Junior

Non è stata solo una gara tra circuiti e sensori, ma una vera lezione di vita quella vissuta dagli studenti dell’Istituto Superiore “ Gaetano Arangio Ruiz” di Augusta lo scorso sabato 7 marzo. Nella sede della STMicroelectronics, eccellenza del territorio, si è svolta la fase regionale della RoboCup Junior, una competizione internazionale che va ben oltre la semplice costruzione di macchine intelligenti.

​L’obiettivo della gara è quello di introdurre i giovani alla robotica e all’intelligenza artificiale attraverso sfide pratiche, con robot progettati e programmati dagli studenti. Nella categoria Rescue Line, il robot deve essere capace di seguire un percorso accidentato, superare ostacoli e individuare “vittime” da salvare, simulando scenari di emergenza reale. Nella categoria On Stage, invece, la tecnologia incontra l’arte: i robot interagiscono con gli esseri umani in una performance creativa che unisce meccanica e coreografia.

​Il bilancio per il Ruiz è stato straordinario, con ben quattro squadre su cinque che hanno ottenuto il pass per la finale nazionale. Nella categoria Rescue Line Under 14, il gradino più alto del podio è stato conquistato dal team Bitte Apple (composto da Edoardo Di Blasi, Alessandro Mallo, Rosaly Galioto e Giorgio Pio Pitruzzello, di 1 QL), seguiti al secondo posto dai compagni del team Mazinga Ruiz (Christian Tringali, Giuseppe Zanti, Marco Testa e Riccardo Puglisi, di 1 QE).

​Ottimi risultati anche per i più grandi nella Rescue Line Under 19, dove la squadra Rasbian FT (Davide Baudo, Beatrice Barba, Doriana Criscimanna della 5 AL e Tommaso Grimaldi della 3 QL) ha ottenuto un prestigioso secondo posto. Si qualifica per la finale anche il team MetalTech Ruiz nella categoria On Stage Advanced, grazie all’impegno di Lorenzo Oddo, Lorenzo Di Paola, Alice Tafaro, Rachele Scotton e Gaia Sicari (1ª QL). Un plauso va anche alla squadra dei Vultus Ruiz di Priolo Gargallo (Giuseppe Magnano, Christian Marchese, Daniel Pulvirenti e Marco Cardillo ), che ha gareggiato con grande determinazione.

​Il successo di questi ragazzi nasce da un lavoro di squadra che vede i docenti in prima linea come mentor e guide.

Il prof.re Angelo Santacroce, referente per la Robotica dell’Istituto e anima del progetto, ha espresso grande soddisfazione: “Vedere l’entusiasmo negli occhi dei ragazzi è la nostra vittoria più grande. La robotica non è solo programmazione, è imparare a gestire l’errore e a collaborare sotto pressione. Questi ragazzi hanno dimostrato una maturità tecnica e umana incredibile, e il merito va anche a tutto il team di docenti — Tiziana Coppola, Candida Sapia, Ivana Castano, Claudia Naro, Carmelo Siena e Gianluca D’Ignoti — che li ha supportati in ogni passo.”

Orgoglio condiviso anche dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina, che da anni punta sull’innovazione didattica: “Ogni anno questa competizione ci regala emozioni nuove. Investire nella robotica significa dare ai nostri studenti le chiavi per interpretare il futuro. Il Ruiz si conferma una scuola che non solo insegna, ma che spinge i ragazzi a superare i propri limiti, promuovendo inclusione e confronto. Siamo fieri di questi risultati che portano il nome della nostra scuola e della città di Augusta verso palcoscenici nazionali.”

​Ora l’appuntamento si sposta a Catania: tra un mese, i team del Ruiz si misureranno con le migliori eccellenze italiane, portando con sé la passione e l’ingegno che li hanno resi protagonisti in questa indimenticabile giornata.

