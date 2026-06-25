Il Ruiz di Augusta conquista il podio del progetto “My Future Buddy Plus” Polaris

Un importante riconoscimento per il merito, l’impegno e le competenze digitali è arrivato agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, protagonisti del progetto “My Future Buddy Plus”, iniziativa finanziata dal Fondo per la Repubblica Digitale attraverso il bando Polaris, dedicato alla formazione e all’orientamento degli studenti nelle discipline STEM e nelle competenze digitali del futuro.

Il progetto, promosso dalla Fondazione Ortygia Impresa Sociale in collaborazione con partner istituzionali, universitari e imprenditoriali, ha coinvolto numerosi istituti scolastici della Sicilia con l’obiettivo di accompagnare i giovani nella scoperta delle proprie attitudini, nello sviluppo delle competenze digitali e nella costruzione di percorsi formativi e conconsapevoli avvicinandoli alle discipline STEM attraverso percorsi innovativi che mettono in rete scuola, università e imprese.

Tra i partecipanti si sono distinti gli studenti della classe 4CL Liceo Scientifico delle Scienze applicate dell’Istituto Ruiz, che hanno ottenuto risultati di grande prestigio nelle attività progettuali e nelle challenge proposte durante il percorso formativo.

In particolare, gli studenti Gabriele Di Pietro, Matteo Marmoreo e Marco Lombardo, con il progetto “Bussola VED”, hanno conquistato il Primo Premio, ottenendo un contributo economico come riconoscimento per l’impegno, la preparazione e i risultati raggiunti durante le attività progettuali. I tre studenti si sono distinti per creatività, competenze tecnologiche e spirito di innovazione, dando prova di eccellenza e di una notevole capacità di applicare concretamente le conoscenze acquisite nel corso del percorso di formazione e orientamento.

Altrettanto significativa la menzione speciale ottenuta dagli studenti Ludovica Amara, Lucrezia Amara, Marzia Cavalli, Agnese Mercurio, Muriel Gigliarano, Giusy Agata Frippa e Marta Zerbo, che hanno dimostrato notevoli capacità di problem solving, collaborazione e applicazione delle competenze digitali apprese durante le attività del progetto.

Nel progetto Polaris sono stati coinvolti i docenti Gaetana Rizzotti (referente del progetto), Tiziana Coppola (referente STEM), Angelo Santacroce (responsabile informatico), Salvatore Cerruto, Carmelo Siena e Giorgio Spatola (tutor d’aula), Concetta Maria Baffo ed Elisabetta Ciracò (tutor per le visite aziendali), Alessandra Aloisi e Giuseppina Torre (esperti formatori).

La premiazione si è svolta venerdì 19 giugno a Siracusa, in Piazza Minerva a Ortigia, nell’ambito del Festival dell’Orientamento “Progettare Futuro”. Gli studenti sono stati accompagnati dalla professoressa Gaetana Rizzotti, referente del progetto e Funzione Strumentale per la Formazione Scuola Lavoro e l’Orientamento.

La partecipazione al progetto ha consentito agli studenti di confrontarsi con temi di grande attualità quali intelligenza artificiale, cybersecurity, sviluppo software, cloud computing, big data e innovazione digitale, attraverso laboratori pratici, attività di mentoring e incontri con professionisti del settore.

«Questo risultato rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica – sottolinea la Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina – e conferma l’importanza di investire nella formazione delle nuove generazioni, offrendo ai ragazzi opportunità concrete per sviluppare competenze sempre più richieste dal mondo del lavoro».

E Infatti i risultati ottenuti dagli studenti del Ruiz rappresentano una testimonianza concreta dell’efficacia di queste iniziative e un incoraggiamento per tutti i giovani a credere nelle proprie capacità e a guardare con fiducia alle sfide del futuro.