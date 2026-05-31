Il “Ruiz” conquista il secondo posto del concorso “La cultura del mare”

​Un traguardo prestigioso che unisce sensibilità artistica e passione per l’ambiente per l’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz”. Lo studente Edoardo Di Blasi, frequentante la classe 1QL del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale, ha infatti conquistato il secondo posto nella sezione Biennio della IX edizione del concorso “La cultura del mare”. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso martedì 26 maggio nella suggestiva cornice di Ortigia, presso la sede della Riserva Naturale del Plemmirio, alla presenza delle autorità e dei partner storici dell’iniziativa, tra cui l’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, la Capitaneria di Porto, l’Isab e l’Autorità Portuale della Sicilia Orientale.

​Il successo di Edoardo i è arrivato grazie a un componimento intitolato “Il mare da amare”, capace di unire la freschezza dei suoi quattordici anni a citazioni letterarie di assoluto spessore. Nei suoi versi, il giovane studente è riuscito a tessere un filo conduttore tra il viaggio mitico, richiamando l’Itaca di Kavafis, e il bisogno di protezione ancestrale, evocando il nido di Pascoli, per trasformare il mare in una metafora universale di rifugio e casa sicura. Il finale della lirica si accende poi di un forte valore civile, denunciando con l’uso del verbo “esecrare” l’indifferenza e la mancanza di rispetto che troppo spesso feriscono l’ecosistema marino. Il testo ha saputo fare breccia nella commissione esaminatrice, che ha motivato il premio definendo l’opera meritevole per sensibilità, originalità e maturità espressiva. Davanti alla giuria e al pubblico, Edoardo ha declamato i propri versi supportato dal calore di una delegazione di compagni di classe e della prof.ssa Marinella Strazzulla, ricevendo una targa personale e un buono acquisto.

​Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica del “Ruiz”, prof.ssa Maria Concetta Castorina, che ha voluto rivolgere un plauso pubblico al giovane studente e a tutto il gruppo di lavoro. La dirigente ha sottolineato come questo premio sia la testimonianza di una scuola viva, capace di stimolare non solo le competenze tecniche e scientifiche, ma anche l’intelligenza emotiva e la coscienza civica dei ragazzi.

​La partecipazione al bando, infatti, ha rappresentato il coronamento del progetto interdisciplinare “Il mare d’amare”, che ha coinvolto attivamente le classi 1QL e 1EQ del “Ruiz”. Il percorso didattico è stato guidato dalla professoressa Marinella Strazzulla, delegato scolastico della Lega Navale. Gli studenti sono stati accompagnati in un viaggio a 360 gradi alla scoperta del mare attraverso l’arte marinaresca, lo studio dei nodi, i principi fisici della vela, la biodiversità e la tutela ambientale, dimostrando la straordinaria efficacia di un approccio trasversale capace di tramutare lo studio in autentica espressione artistica.