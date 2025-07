Il Ruiz celebra 24 studenti diplomati con il massimo dei voti

Si chiude con un risultato straordinario l’anno scolastico 2024/2025 all’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, che celebra ben 24 studenti diplomati con il massimo dei voti su un totale di 161 alunni. Un traguardo eccezionale che testimonia l’impegno, la dedizione e l’eccellenza raggiunta dai giovani studenti dell’istituto, sotto la guida attenta del corpo docente e della Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina.

Questi ragazzi e ragazze, provenienti dai diversi indirizzi di studio offerti dall’istituto – dal Liceo Scientifico delle Scienze Applicate agli Istituti Tecnici (Tecnologico ed Economico) al Liceo Quadriennale delle Scienze Applicate – hanno dimostrato non solo una preparazione accademica impeccabile, ma anche maturità, spirito critico e una profonda passione per la conoscenza.

Molti di questi neo-diplomati hanno già chiare le loro aspirazioni future, orientandosi verso percorsi universitari ambiziosi in ingegneria, medicina, psicologia, economia e altre discipline, pronti a spiccare il volo verso nuove sfide. Di seguito l’elenco dei centisti e tra parentesi le loro scelte per il futuro.

Per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate: Roberto Eduardo Perrotta, 100 e lode, 5AL (Ingegneria industriale), Miriam Salamone, 100, 5AL (Fisica), Alessandro Sidoti, 100 e lode, 5AL (Psicologia), Elisa Gianino, 100 5BL (Economia), Emanuela Cirillo, 100 e lode, 5CL (Ingegneria gestionale), Noemi Connelli, 100, 5CL (Scienze della formazione primaria), Giulia Tropea, 100, 5CL Architettura).

Per l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Gioele Madonia, 100 e lode, 5AI Telecomunicazioni (Ingegneria informatica), Giuseppe Simone Bramanti,100, 5AE Elettronica ed elettrotecnica (Ingegneria informatica), Giuseppe Molino,100, 5AE Elettronica ed elettrotecnica (Fisica), Mariachiara Sciacca,100 e lode, 5AE Elettronica ed elettrotecnica (Ingegneria elettronica), Flavio Destro Mignino,100, 5BI Informatica (Informatica), Mattia Lombardo,100, 5BI Informatica (Ingegneria informatica), Gabriele Palmeri,100, 5BI Informatica (Informatica).

Per il Liceo Quadriennale delle Scienze Applicate: Stefano Giuseppe Di Fazio, 100 e lode, 4QL (Ingegneria meccanica), Daniele Gaeta, 100 e lode, 4QL (Medicina).

Per l’Istituto Tecnico Settore Economico: Alessandro Giangrande,100, 5AFM Amministrazione, Finanza e Marketing (Giurisprudenza), Diego Conti, 100, 5AT Turismo ( Accademia delle Belle Arti), Annalisa Fiorenza, 100, 5AT Turismo ( Mediazione linguistica curvatura management turistico), Sarah Firrincieli, 100, 5AT Turismo ( Professioni sanitarie logopedia), Sofia Sarnataro, 100, 5AT Turismo ( Economia aziendale), Vittoria Tringali, 100, 5AT Turismo ( Economia aziendale), Melissa Passanisi, 100 e lode, 5BT Turismo (Economia), Chiara Strazzulla , 100, 5BT Turismo (Accademia delle Belle Arti).

In occasione di questo importante successo, la dirigente scolastica ha voluto esprimere il suo profondo apprezzamento e un augurio speciale: “Cari centisti, il vostro straordinario successo agli Esami di Stato è la più bella ricompensa per gli anni di impegno, sacrifici e passione che avete dedicato allo studio. Questo risultato non è solo un voto, ma il simbolo della vostra determinazione, della vostra capacità di affrontare le sfide e di credere nelle vostre potenzialità. È il riconoscimento del vostro talento e della vostra crescita, non solo accademica, ma anche umana. L’esperienza scolastica che avete concluso è solo il punto di partenza. Fatene tesoro, continuate a mettervi in gioco con responsabilità e spirito critico, sia nel mondo universitario che in quello lavorativo. Ad maiora semper!”