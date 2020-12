Il rilancio della cultura ad Augusta: i progetti in cantiere dell’assessore Carrabino

Rilanciare le istituzioni culturali della città e recuperare l’identità locale attraverso le realtà già esistenti. E’ ambizioso il progetto dell’assessorato ai Beni culturali guidato da Pino Carrabino, che illustra i prossimi passi che intende compiere a partire dalle nuove nomine dei vertici del museo della Piazzaforte e del Museo civico con tutti gli organismi previsti dai rispettivi regolamenti, promuovendo una realtà che esalti la tradizione legata alle origini marinare della città e un museo d’arte contemporanea.”

Tra le priorità c’è anche la ricostituzione della “benemerita” Commissione comunale di Storia patria e dei suoi studi di storia locale e la ripresa della pubblicazione, ferma al 2015 e al numero 35 del Notiziario storico di Augusta, “una collana che nel tempo è divenuta una preziosa fonte di informazioni relative all’archeologia, al patrimonio storico, artistico, naturalistico, oltre a personaggi, storia militare e tradizioni della città e del territorio. Stiamo lavorando per trovare idonee soluzioni per la Biblioteca comunale che – ha aggiunto Carrabino- deve essere potenziata con spazi dedicati ai più piccoli; regolare la fruizione dell’Archivio Blasco e in particolare l’Archivio storico comunale. Si tratta di strutture che custodiscono preziosi volumi unitamente ad alcune cinquecentine provenienti dalle biblioteche dei soppressi conventi della città”.

Ma in agenda ci sono anche il convento di San Domenico, la porta Madre di Dio, il prospetto della chiesa Madre, il castello di Brucoli, il parco e l’hangar per dirigibili, i Forti Garzia e Vittoria, Torre Avalos, la chiesa di San Sebastiano, l’abbazia di Santa Maria dell’Oliveto e l’ ex macello di via del Soccorso per creare una offerta culturale “che promuova le nostre tipicità in sintonia con l’assessorato al turismo e la promozione della città guidato dalla collega Ombretta Tringali. – ha proseguito Carrabino- Altri progetti riguardano l’istituzione di borse di studio con specifiche tesi di laurea nel ricordo di personaggi che hanno contribuito a portare alto il nome della città; abbiamo già preso contatti ed abbiamo ricevuto le prime adesioni”.

Per raggiungere questi obiettivi l’assessorato alla Cultura conta di coinvolgere le scuole e quanti “sotto la forma del volontariato operano egregiamente attraverso l’opera dell’associazionismo che costituisce un patrimonio di eccezionale valore che deve essere sostenuto per il prezioso servizio che rende alla città”, facendo ricorso a tutte le forme previste dalla legge, comprese le risorse comunitarie e private: “Abbiamo la necessità di riprendere il dialogo con le aziende che operano sul territorio affinché cooperino nell’interesse della città che merita di rialzarsi e poter guardare con serenità al futuro” – ha concluso.