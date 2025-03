“Il reparto di Oncoematologia rimanga ad Augusta”: il sindaco scrive ai vertici Asp e alla Regione

Non trasferire l’unità operativa di Oncoematologia dell’ospedale “Muscatello” di Augusta a Siracusa. È la richiesta che il sindaco Giuseppe Di mare ha inviato ieri al direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Maria Caltagirone, e al direttore sanitario, Salvatore Madonia, oltre che all’assessore regionale della Salute, al dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica, ai sindaci dei Comuni di Melilli e Priolo ed alla deputazione regionale.

“Mi sembra una scelta sbagliata e irragionevole nei confronti di una città che è sede di un reparto di oncologia e che insiste in un’area Sin – ha aggiunto Di Mare- Non si capisce come in altre città le cose possano restare immutate, mentre per Augusta si abbia premura di agire immediatamente. Augusta ha già dato alla sanità provinciale, quando anni fa subì lo “scippo” del trasferimento della Ginecologia e della Pediatria all’ospedale di Lentini. Oggi anche un solo trasferimento per noi è inaccettabile.”