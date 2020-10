Il reparto di Neurologia di Augusta centro prescrittore di anticorpi monoclonali per l’emicrania

L’Unità operativa di Neurologia dell’ospedale Muscatello di Augusta è stata autorizzata dall’Assessorato regionale della Salute alla prescrizione degli anticorpi monoclonali Erenumab, Galcanezumab e Fremanezumab, farmaci specifici e selettivi per la profilassi degli attacchi di Emicrania.

In virtù di tale autorizzazione assessoriale, il servizio ambulatoriale dell’Uosd di Neurologia dell’ospedale megarese dedicato a tali pazienti incrementa l’offerta prestazionale con due giornate di accesso settimanali il lunedì e il martedì con prenotazione al Cup.

“Gli anticorpi monoclonali – spiega la responsabile dell’Uosd Neurologia Valeria Drago – vengono somministrati mensilmente per via sottocutanea e si utilizzano nella terapia di profilassi, per prevenire l’attacco acuto. Gli studi clinici hanno dimostrato una significativa efficacia nel ridurre ed in molti casi azzerare le crisi cefalalgiche, con un buon profilo di sicurezza e tollerabilità. Questi farmaci, per la prima volta, potrebbero modificare la storia naturale della malattia. L’Oms stima in oltre 90 milioni nel mondo, almeno 7 milioni nel nostro Paese, le persone affette da emicrania, e sebbene tale patologia risulti ad altissima prevalenza, rimane una malattia spesso misconosciuta e sotto trattata a dispetto di una grave disabilità e costi enormi. Manca un diffuso accesso ai servizi specialistici che porta sovente all’autoprescrizione fino all’abuso ed alla cronicizzazione dell’emicrania da iper-uso di farmaci da banco, in particolare analgesici. L’emicrania è una cefalea idiopatica ricorrente che si manifesta per la localizzazione unilaterale del capo, il dolore pulsante, l’intensità elevata, il fastidio a luce e rumore, e la durata che va dalle 4 alle 72 ore con prevalenza nel sesso femminile, con un rapporto di 3 a 1 rispetto al sesso maschile”.