Il porto di Augusta strategico per la costruzione di impianti eolici offshore, il plauso del presidente Schifani

“Accolgo con grande soddisfazione la scelta dei ministri Pichetto Fratin e Salvini, che rispecchia pienamente la proposta avanzata dalla Regione siciliana. Questa decisione, frutto di un’intesa con tutte le Autorità portuali della Sicilia, testimonia il valore di un dialogo costruttivo e dell’importanza della collaborazione istituzionale. Il mio governo ha pensato di puntare su una sola destinazione, individuando Augusta come la candidata ideale. Tale scelta rafforza il ruolo della Sicilia come protagonista nello scenario nazionale e internazionale, valorizzandone le straordinarie potenzialità. Ringrazio tutte le parti coinvolte per il loro impegno nel raggiungimento di un obiettivo così importante per l’intera comunità siciliana”.

Lo dichiara il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, commentando la scelta, da parte dei ministri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, del porto di Augusta quale base strategica prioritaria per l’energia eolica offshore.

Il decreto del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che individua il porto di Augusta in via prioritaria come base strategica per la costruzione degli impianti eolici offshore nel Mediterraneo ha, infatti, ricevuto ieri l’ok anche dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha la delega ai porti.