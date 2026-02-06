Il porto di Augusta sotto la lente. M5S: “crescita artificiale”. L’assessore Patania: “motore di sviluppo della Sicilia orientale”

“Sui toni trionfalistici relativi al presunto +91% del traffico container nel porto di Augusta è necessario fare chiarezza. Siamo favorevoli a qualsiasi aumento dei traffici, ma solo se si tratta di crescita reale e non del semplice spostamento di attività da un porto all’altro. È noto, infatti, che prima del trasferimento delle aziende catanesi, ad Augusta il traffico container era praticamente inesistente. Parlare oggi di un +91% senza chiarire questo passaggio rischia di trasformare un semplice “trasloco” in un risultato propagandistico. Se si parte da zero, il primo anno stabilisce il valore iniziale; solo negli anni successivi si misurano gli incrementi reali. Per questo sarebbe corretto confrontare i volumi effettivi tra il 2024 e il 2025, e non limitarsi a percentuali che, fuori contesto, possono risultare fuorvianti“. È quanto si legge in una nota – non firmata – del Movimento 5 Stelle Augusta a seguito della notizia diramata ieri sui risultati del porto di Augusta che vedono, tra il 2024 e il 2025, la crescita del 91,9% che lo posiziona al secondo posto per incremento in Italia.

“Il porto di Augusta ha potenzialità nettamente superiori a quello di Catania, sia nel settore container sia nel Ro-Ro. Proprio per questo, un dato come il +91% dovrebbe essere spiegato con numeri ufficiali e confronti trasparenti, non utilizzato come slogan elettorale – si legge ancora nella nota del M5S -. I cittadini meritano verità e opportunità concrete, non annunci ad effetto. Attendiamo quindi una risposta pubblica dell’Autorità di Sistema Portuale, con dati chiari e verificabili, per capire davvero quale sia la situazione del porto e quali prospettive reali ci siano per la città”.

A rispondere è l’assessore all’Economia e sviluppo della città, Tania Patania: “Il dato di un +91%, come già spiegato, riguarda il confronto tra il 2024 e il 2025, quindi tra l’attività storica di Catania e quella di Augusta, che è stata avviata solo recentemente con il trasferimento delle attività da Catania. È dunque un risultato effettivo, concreto, che dimostra il successo delle politiche di valorizzazione e la realizzazione delle condizioni che prima non c’erano, e non il semplice “trasloco” di traffici da un porto all’altro. Quello che va sottolineato, infatti, è che il porto di Augusta ha visto un’implementazione significativa proprio grazie alla presenza di infrastrutture adeguate e alla lungimiranza dell’Autorità di Sistema Portuale, che ha fatto sì che il porto potesse realmente competere per gestire traffico container. Fino a poco tempo fa, i traffici container erano praticamente inesistenti ad Augusta, ma la nuova gestione, le scelte mirate e l’impegno hanno portato a un aumento consistente. Inoltre, riguardo alla questione del Ro-Ro, vorrei rispondere al Movimento 5 Stelle che la prevalenza di Augusta su Catania, storicamente, è stata messa in discussione proprio da un mercato che non aveva le condizioni necessarie per competere. Semplicemente, i tentativi del passato di spostare il traffico Ro-Ro su Augusta non hanno avuto successo per mancanza di competitività e di infrastrutture adeguate”.

E ancora: “Quello che stiamo vivendo oggi è un percorso di crescita che sta mostrando i primi frutti tangibili, e i numeri di quest’anno confermano che la direzione intrapresa è quella giusta. Se, come auspica l’Autorità di Sistema Portuale, il numero di traffici container continuerà a crescere, i risultati di oggi saranno solo l’inizio di una fase di sviluppo più ampio e duraturo. Nonostante le affermazioni, il porto di Augusta sta dimostrando di essere una risorsa strategica e centrale per la crescita economica e per l’occupazione nel nostro territorio. Non si può, e non si deve, confondere l’ambizione di sviluppo con una lettura superficiale dei dati. Ciò che è successo a Catania negli anni precedenti non ha nulla a che vedere con ciò che sta avvenendo ora ad Augusta, che sta facendo la differenza in termini di crescita e di attrattività per nuove opportunità. Mi auguro che chiunque voglia analizzare la situazione lo faccia con una lettura più accurata e consapevole, in modo da contribuire attivamente al rafforzamento delle politiche di sviluppo portuale e territoriale. Il porto di Augusta è finalmente diventato un polo competitivo e in crescita, e il nostro obiettivo è quello di consolidare e ampliare questo successo per il futuro della nostra città e della nostra provincia”.