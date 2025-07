Il porto di Augusta individuato per lo sviluppo di hub cantieristici offshore: soddisfazione per Giovanni Cafeo (Lega Sicilia)

“Ringrazio il ministro Salvini, da sempre attento alla vicenda, per la firma del decreto interministeriale che permetterà al porto di Augusta di diventare un hub per l’eolico offshore, divenendo di fatto strategico nella filiera dell’energia rinnovabile marina”. Lo dichiara Giovanni Cafeo, responsabile regionale dei dipartimenti Lega Sicilia.

“Complimenti inoltre al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, per l’eccellente lavoro svolto – conclude – indice di come la competenza e la professionalità siano elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”