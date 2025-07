Il porto di Augusta individuato per lo sviluppo di hub cantieristici offshore: soddisfazione per Giovanni Cafeo e Daniela Ternullo

“Ringrazio il ministro Salvini, da sempre attento alla vicenda, per la firma del decreto interministeriale che permetterà al porto di Augusta di diventare un hub per l’eolico offshore, divenendo di fatto strategico nella filiera dell’energia rinnovabile marina”. Lo dichiara Giovanni Cafeo, responsabile regionale dei dipartimenti Lega Sicilia.

“Complimenti inoltre al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, per l’eccellente lavoro svolto – conclude – indice di come la competenza e la professionalità siano elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”

Il riconoscimento ufficiale del porto di Augusta come hub cantieristico per l’eolico offshore rappresenta una svolta strategica per il nostro territorio e una concreta opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili marine.

“Grazie all’impegno del Governo nazionale, che ha firmato il decreto interministeriale, la Sicilia orientale potrà giocare un ruolo da protagonista nella transizione energetica e nell’attrazione di investimenti sostenibili – Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, commentando il nuovo corso del porto megarese nell’ambito dell’eolico offshore -. Ringrazio altresì il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, per l’eccellente lavoro svolto. Proprio in questi giorni, a seguito di un mio interessamento, ho avuto modo di confrontarmi con quest’ultimo sull’argomento. Un riconoscimento che premia visione, competenza e concretezza e che segna l’avvio di una nuova stagione di crescita e occupazione per la nostra terra”.