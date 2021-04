Il porto di Augusta fuori dal piano di resilienza: sei movimenti civici accusano il vertice dell’Asdp

Apprendiamo con grande stupore e perplessità nonostante i diversi appelli ed incontri promossi dall’amministrazione cittadina che anche in questa nuova bozza, nessuna opera è inserita all’interno del Pnrr per il nostro porto, testo che ha invece previsto ingenti risorse per tutte le più importanti realtà portuali d’Italia”. Lo dicono, in una nota, i movimenti civici Attivamente, Augusta 2020, Cambiaugusta, Destinazione futuro, 100 per Augusta e Noi per Augusta che si riferiscono alla nuova proposta del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” che prevede investimenti per oltre 200 miliardi sull’intero territorio nazionale di cui si è discusso, nei giorni scorsi, durante la IX commissione Trasporti della Camera dei Deputati e puntano il dito contro “l’assoluta assenza di programmazione, la mancanza di una seria e condivisa visione del futuro della governance uscente dell’Adsp di Augusta-Catania, che oggi – scrivono- trova una inusuale continuità attraverso il ruolo del segretario generale e sta già producendo effetti devastanti per la nostra comunità”.

Una “visione solitaria” del territorio che, a loro dire, ha caratterizzato azioni e scelte dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale nel recente passato a cui il nuovo consiglio comunale che si è insediato qualche mese fa “non ha voluto dare seguito”, tanto è vero che si sarebbe arrivati a conoscenza in maniera pubblica della costruzione di un impianto di Gnl dentro il porto solo grazie all’iniziativa del presidente del Consiglio comunale che il 15 febbraio scorso ha convocato tutti gli stakeholder che, per la prima volta, si sono ritrovati tutti allo stesso tavolo. “Progetto, questo sul Gnl, che presidente e segretario dell’Autorità portuale avevano misteriosamente tenuto nascosto dentro i cassetti per quasi due anni, – ricordano gli esponenti politici- salvo poi (in modo quanto meno singolare) convocare il Comune di Augusta alla conferenza dei servizi il 20 ottobre 2020 data che coincide con il primo giorno della sindacatura Di Mare che, per l’appunto, fu eletto dopo il ballottaggio del 18-19 ottobre”.

Secondo i 6 movimenti civici “non possono essere di certo due azioni di “green ports” legate alla realizzazione di pensiline con impianti fotovoltaici e digitalizzazione della logistica a farci esultare, poiché –proseguono – è sotto gli occhi di tutti che il fatturato di questi ultimi anni in termini di pianificazione e progettazione è quasi nullo e lo testimonia l’attuale fotografia del nostro porto. Siamo convinti che i prossimi mesi saranno fondamentali, la programmazione di investimenti e infrastrutture che riguardano la nostra città non possono essere lasciate nelle stesse mani di chi, sino ad oggi, ha dimostrato con i fatti di essere inadeguato al ruolo”.

L’auspico è che venga nominato al più presto il nuovo presidente dell’Adsp – che dovrebbe essere l’attuale commissario Chiovelli, se non ci saranno divergenze con la Regione sul nome indicato dallo stesso ministro Giovannini giusto ieri – e riorganizzata la segreteria tecnica. “Solo così si potranno affrontare nel modo migliore i prossimi mesi che saranno decisivi per lo sviluppo e il futuro del porto di Augusta e dare un nuovo impulso per un cambio di passo che è divenuto ormai necessario e improcrastinabile”.