Il porto di Augusta escluso dal “Recovery fund”. Crisci (Cgil): “La città non può subire questo danno”

Ci sarebbe il porto di Marsala e non il porto di Augusta come porto siciliano hub del Mediterraneo nel cosiddetto “piano regionale per la ripresa e la risilienza” che ha escluso lo scalo megarese dall’ elenco dei progetti per il finanziamento proveniente dal “Recovery fund”. A sollevare la questione è la Camera del lavoro di Augusta che esprime disapprovazione e forte preoccupazione per questa esclusione che auspica che l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore per il Porto Tania Patania, voglia contestare questa anomala decisione della Regione coinvolgendo anche le parti sociali al “tavolo di confronto permanente” che ha promosso.

“Dunque, neanche un solo euro dei 26 miliardi e 410 milioni chiesti dalla regione con il piano per la ripresa e la resilienza ricadrà sul nostro territorio. – dichiara Lorena Crisci, segretario della Camera del lavoro megarese- Il piano, destinato a dare ossigeno alla nostra regione colpita duramente dalla crisi economica ed occupazionale aggravata ulteriormente dalla pandemia, vede esclusa l’intera provincia di Siracusa. Il porto di Augusta riconosciuto come core, inserito nella rete Trans europea Ten-T e capofila nella gestione della Zes della Sicilia sud-orientale, quindi naturale traino dell’economia del nostro territorio per la sua vocazione non solo commerciale e militare ma soprattutto industriale, vista la presenza del polo petrolchimico tra i più grandi d’Europa, non può non essere inserito nelle richieste di finanziamento coperte da fondi europei che la Regione con il piano regionale sottoporrà al governo nazionale. Un ruolo chiave, quello del porto di Augusta, – conclude la sindacalista- per il superamento di questa crisi economica, sanitaria e sociale”.