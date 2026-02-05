Il porto di Augusta cresce del 91,9%. Il sindaco Di Mare: “risultato straordinario, frutto di percorso condiviso e sinergia con Adsp”

“Il nostro porto sta ottenendo risultati straordinari. Tra il 2024 e il 2025, la crescita del 91,9% lo posiziona al secondo posto per incremento in Italia, dopo il terminal Hhla Plt di Trieste, e ci vede davanti a Taranto e Trapani in termini percentuali per movimentazioni merci. Un traguardo significativo che segna il successo di scelte fatte negli anni passati, come quella di specializzare il nostro porto nella movimentazione dei container. Questo risultato è il frutto di un percorso condiviso e di una sinergia forte tra l’Amministrazione comunale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”. Così il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare commentando i dati che riguardano i porti italiani assieme all’assessore all’Economia e sviluppo della città, Tania Patania.

“La guida del presidente Francesco Di Sarcina è stata fondamentale per ottenere questo successo – dicono – La sua visione e il suo impegno hanno permesso al nostro porto di consolidarsi come punto di riferimento strategico per il Mediterraneo. Il nostro rapporto con l’Autorità Portuale si basa su una visione comune, in cui le scelte e le azioni per il rilancio del porto sono fatte in un’ottica di sviluppo condiviso, con un’attenzione costante per il territorio e per il benessere della nostra comunità. Questo lavoro sinergico è alla base di questi risultati ma è solo l’inizio. L’obiettivo è consolidare il successo ottenuto e continuare a rendere il porto di Augusta un motore di sviluppo economico e occupazionale per la nostra città e per l’intera Sicilia”.