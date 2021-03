Il porto di Augusta a rischio sommersione nel 2100 a causa del cambiamento climatico

Le coste della Sicilia sud-orientale, compreso il porto di Augusta, nei prossimi decenni potrebbero subire una progressiva sommersione a causa del cambiamento climatico, arrivando a perdere fino a circa 10 chilometri quadrati di superficie nel 2100. È quanto sostiene uno studio finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nell’ambito del progetto Pianeta dinamico e svolto in collaborazione con le università “Aldo Moro” di Bari e di Catania e la “Radboud universiteit” in Olanda.

Lo studio è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Remote Sensing e, in particolare, si sofferma sulle conseguenze che il riscaldamento climatico globale più generale e le emissioni di gas serra potrebbero avere sulle coste siciliane e anche megaresi e più specificatamente sull’innalzamento del livello del mare che entro il 2100 potrebbe alzarsi anche di un metro e 10 centimetri.

La costa della Sicilia orientale è conosciuta già dai tempi del terremoto di Santa Lucia del 1990 – molto sentito ad Augusta con gravi danni al patrimonio pubblico e privato – dal team dei ricercatori che hanno effettuato studi multidisciplinari ricostruendo accuratamente i movimenti del suolo in occasione di terremoti e il livello del mare, con particolare attenzione a quelle avvenute negli ultimi 10 mila anni, così come la tipologia e la forza dei principali eventi meteomarini estremi quali tempeste, uragani mediterranei e tsunami.

“Nello studio delle coste della Sicilia orientale – spiega Giovanni Scicchitano, associato di Geomorfologia del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’università di Bari- abbiamo usato varie tecniche analitiche per definire tutte le componenti in gioco nel sollevamento relativo del livello del mare e abbiamo utilizzato dati satellitari per calcolare la velocità di subsidenza, dati mareografici per l’andamento del livello marino e modelli digitali ad alta risoluzione della superficie del suolo lungo la fascia costiera, calibrati con campagne di rilievo topografico di alta precisione. Nel calcolo abbiamo considerato gli effetti della tettonica regionale e della subsidenza con tecniche spaziali che includono reti di stazioni Gps permanenti dell’Ingv e dati dei satelliti interferometrici Sentinel che ci hanno permesso di valutare gli scenari in sei zone costiere. Queste includono la parte meridionale della piana di Catania, i porti di Augusta e Siracusa, la foce dell’Asinaro, Vendicari e Marzamemi“.

Si è scelto il porto megarese, insieme a quello di Siracusa, per la grande rilevanza industriale vista la concentrazione di svariati stabilimenti, la piana di Catania per la sua intensa vocazione agricola, Vendicari e Marzamemi, particolarmente rilevanti dal punto di vista ambientale e turistico.

“Nel porto di Augusta alcune aree industriali potrebbero essere coinvolte, mentre – continua Scicchitano – il porto di Siracusa è l’area che più soffrirebbe di un potenziale innalzamento del livello del mare al 2100: secondo le nostre proiezioni l’area della foce del fiume Ciane potrebbe essere invasa dal mare per una estensione fino ad 1 km nell’entroterra rispetto l’attuale linea di riva. Le Saline del fiume Ciane, attualmente area protetta e che negli ultimi anni hanno già subito un arretramento misurato da dati satellitari di circa 70 metri, verrebbero totalmente sommerse. Sorte simile potrebbe toccare alla Riserva naturale orientata di Vendicari, le cui aree umide potrebbero sparire lasciando sparse isole relitte“.