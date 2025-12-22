Il NSC di Siracusa si complimenta con gli operatori dell’aliquota radiomobile di Augusta

Settimana dedicata al contrasto ai reati contro il patrimonio, quella appena trascorsa in cui i militari dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Augusta si sono distinti per aver individuato e interrotto un’attività dedita al furto e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata asportate in varie parti della Sicilia orientale: ben 11 in totale tra Jaguar Alfa Romeo e BMW e relative parti meccaniche. Gli operatori, di cui alcuni sono già nostri sostenitori, si sono distinti per il loro acume professionale che li ha condotti al responsabile che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.

Tale nota che si diffonde in loro favore esprime quanto l’impegno dei colleghi sia costante e che riceve il riconoscimento della popolazione a cui è stata restituito quanto asportato. Questa la dichiarazione della segretaria del Nuovo Sindacato Carabinieri di Siracusa che sta a fianco dei colleghi sia nei momenti di difficoltà che in quelli di gaudio e che ribadisce il fatto che i Carabinieri sono e restano un pilastro importante per i cittadini e che bisogna investire in formazione, strumenti e soprattutto in organicità del personale per fronteggiare al meglio le nuove e sempre più complesse forme di criminalità