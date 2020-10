Il movimento “Noi per Augusta” prosegue il suo impegno. E promette un “contributo propositivo” in Consiglio

Il movimento politico “Noi per Augusta”, che ha partecipato alle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre a sostegno del candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, Pippo Gulino, con la lista “Civica per Augusta”, continua il proprio impegno politico e sarà presente in Consiglio comunale all’opposizione – anche se per la proclamazione ufficiale bisogna aspettare i conteggi definitivi del seggio centrale – con i due consiglieri comunali alla loro prima esperienza politica, Salvatore Serra e Maria Grazia Patti.

Lo fanno sapere in una nota i componenti del direttivo Concetto Cannavà e Domenico Morello che sottolineano come la lista ha riportato 1.793 voti ed “elegge 3 consiglieri comunali di cui 2 espressione del nostro movimento. La nostra azione – aggiungono- continuerà ad essere massima nell’interesse della città, saremo attenti osservatori delle scelte operate dall’amministrazione e daremo il nostro contributo propositivo. Auguriamo un buon lavoro agli eletti del movimento e anche al sindaco eletto Giuseppe Di Mare”.

I due ringraziano anche i candidati Salvatore Amato, Marco Bertoni, Concetto Cacciaguerra, Sefora Canigiula, Maurizio Iannaci, Renata Passanisi, Silvia Di Grande, Sandra Moschitto, Cristina Pugliares, Nilo Settipani ma anche attivisti e simpatizzanti che hanno contribuito all’ “ottimo risultato elettorale“.