Il Moto club Augusta chiude l’anno sociale e guarda alle gare di motocross del prossimo anno

Gareggeranno ai campionati regionali di motocross del prossimo anno, covid permettendo e ognuno per la propria categoria, 5 amanti del cross e soci del motoclub Augusta guidato da Saverio Blandino. Si tratta dei fratelli Domenico (challenge) e Giuseppe Fichera (junior), di Marco Passanisi (challenge), del giovanissimo Alberto Catalano, di appena 12 anni che gareggerà tra gli junior e del senior Ennio Lombardo, i cinque si allenano nelle piste di Agnone Bagni, a Lentini e Siracusa e si sono ritrovati, ieri mattina, per la presentazione ufficiale in un noto locale alle porte di Brucoli nel pieno rispetto delle normative anticovid. Solo pochissimi e tutti di Augusta i presenti che hanno così voluto simbolicamente chiudere l’anno sociale del club, che ha risentito come tutti delle restrizioni per la pandemia, aprire il tesseramento e pensare al prossimo futuro sportivo.

“Come associazione stiamo crescendo, ma per il problema della pandemia non abbiamo potuto fare grandi iniziative. – hanno fatto sapere Luciano Fichera, vicepresidente e motociclista senior con esperienza di gare a livello regionale e nazionale che ha lasciato il testimonial ai due figli e Jorge Salemi, tesoriere- Il motoclub è aperto non solo a chi possiede una moto da cross, ma anche ai simpatizzanti delle due ruote da gran turismo visto che facciamo anche passeggiate e iniziative di tipo sociale. Abbiamo già richiesto di poter avere una sede al sindaco e siamo in attesa di avere notizie. Non appena sarà possibile vorremmo organizzare dei corsi e degli eventi sul tema importante della sicurezza stradale, ma anche delle iniziative benefiche con le persone disabili”.

Come l’ultima a giugno scorso quando hanno donato mascherine, igienizzante, colori, cartelle, album da disegno ma anche ciabatte da mare, palloni e materassini ai bambini che frequentano la chiesa di San Giuseppe Innografo, a Monte Tauro.