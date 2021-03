“Il mio cuore è in Africa”, il racconto del giovane medico volontario di Augusta in Sud Sudan

In Africa in piena pandemia per dare un supporto concreto a chi ne ha più bisogno. Questa la missione di Fabrizio Vaccaro, giovane medico, originario di Augusta, che il 9 febbraio 2020 è partito da medico volontario per il Sud Sudan, a Rumbek, capitale dello Stato dei Laghi. Poco prima della partenza, Vaccaro si diceva “fiducioso e speranzoso di lasciare un segno, grande o piccolo che fosse”.

Oggi è passato un anno da allora. E, a poche settimane dal suo rientro in Italia, “l’ignoto è stato sostituito dall’amicizia, dalla riconoscenza, dall’accoglienza generosa del popolo sud sudanese; ma anche dal lavoro instancabile e indefesso dei cooperanti e dei volontari Cuamm” – dice il giovane medico.

In una lettera inviata alla redazione di Siracusanews.it, Fabrizio Vaccaro racconta la sua esperienza. Di seguito il testo in versione integrale.

“Il Sud Sudan è un Paese in cui partorire può costare la vita, in cui 1 bambino su 10 non arriva ai 5 anni, in cui mezzo secolo di guerra ha portato a una costante instabilità e a continue faide tribali, con solo il 30% della popolazione giovane-adulta in grado di leggere e scrivere. In questa situazione così drammatica e difficile, non è facile fare quello che fa il Cuamm.

Il progetto Cuamm è rivolto alla cooperazione per lo sviluppo strutturale del sistema sanitario locale; al rafforzamento degli ospedali e dei centri di salute periferici; alla promozione della continuità delle cure a partire dai villaggi. Il tutto avviene in un costante rapporto di collaborazione con le autorità locali, per far sì che i miglioramenti ed i cambiamenti persistano e siano in grado di sopravvivere anche qualora il Cuamm non dovesse più esserci. In questo senso, ho molto ammirato l’approccio di investire sul personale locale, trasferendo quante più competenze possibili senza chiedere nulla in cambio, ma come esclusivo dono di conoscenza ed atto di coraggio. Investire nelle scuole, nelle università, nelle persone locali sono una delle chiavi dei risultati raggiunti. Ovviamente, però, non è così semplice come può sembrare. E, a tal proposito, ricordo ancora il panico generatosi ad aprile nella città di Rumbek, quando il Covid-19 bussò alle porte di un territorio segnato da una poverissima igiene, e dall’assenza completa di reparti di terapia intensiva. Eppure l’urto è stato assorbito. Grazie alla generosità di tanti, è stato possibile sostenere, sia pur con poco, tutte le 68 strutture sanitarie e i più di mille operatori sanitari del distretto, ma anche le comunità, attraverso campagne di informazione sulla prevenzione e sui pericoli del Covid-19. Le strutture sanitarie, invece, sono state per quanto possibile messe in sicurezza con la distribuzione di materiale per la pulizia e la disinfezione, dispositivi di protezione individuale, implementazione di nuovi percorsi per limitare i contagi, utilizzo di apparecchiature diagnostiche e di supporto. Gli operatori sanitari sono stati formati su prevenzione delle infezioni, protocolli diagnostici, gestione dei casi sospetti. Nei due ospedali più grandi del distretto sono state implementate attività di triage e screening, oltre che unità di isolamento con personale ulteriormente formato per la gestione dei casi confermati. Ad oggi sono stati circa una cinquantina i casi di Covid-19 confermati nello Stato dei Laghi, con, per fortuna, pochi decessi. Il timore che la paura del Covid-19 potesse generare una diffidenza verso gli accessi in ospedale non si è per fortuna concretizzato, e i pazienti hanno continuato ad affluire numerosi nelle strutture sanitarie.

La Cooperazione allo Sviluppo richiede il suo tempo. Ed il cammino del Sud Sudan è ancora lungo. Io porto con me e testimonio che il Sud Sudan esiste, e che il lavoro del Cuamm continua instancabile, silenzioso, al fianco dei Sud Sudanesi. Anche se fisicamente lontano, il mio pensiero rimane con tutti coloro che in questo momento fanno andare avanti la missione del Cuamm nel Paese, con tutti coloro che vivono la loro vita tra mille difficoltà, ma pieni di ottimismo e di coraggio. Queste persone sono reali. Amano lavorare in silenzio, o talora non hanno gli strumenti per farsi sentire. Hanno sicuramente bisogno di sostegno. E mi piace pensare che ogni pensiero positivo, preghiera, augurio, rivolti a loro possano aiutare.”