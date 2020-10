Il massacro di Augusta e di Simon de Sucy, amico di Napoleone: un’altra pagina di storia megarese inedita raccontata da Russo

Fu uno degli amici di Napoleone Bonaparte ed era il commissario di guerra, ovvero il responsabile amministrativo dell’armata d’Egitto, Simon de Sucy, massacrato insieme ad un’ottantina di francesi feriti e malati arrivati ad Augusta nel gennaio del 1799. Su questa storia, che nessuno conosce, è incentrato il libro dell’augustano Sergio Russo, edito dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale che verrà presentato questo pomeriggio, a Noto, alla manifestazione “Simon de Sucy. L’amico di Napoleone e il massacro di Augusta. 20 gennaio 1799”, organizzata dal Comune netino con l’obiettivo di mettere in luce fatti storici e militari di uomini francesi uccisi nel porto di Augusta, poco conosciuti e caduti nell’oblio.

Il volume racconta di una pagina dolorosa della storia megarese nel cui porto, alla fine del XVIII secolo, dopo essere partita da Alessandria, a causa di una tempesta fu costretta a riparare una “polacre”, una barca chiamata la Libertè, che aveva a bordo una trentina di rimpatriati francesi feriti e 48 malati, la maggior parte di oftalmia. La barca, era diretta verso la Francia, era stata affidata proprio a de Sucy, rimasto anche lui ferito in una battaglia ed assistito dal suo segretario e da qualche ufficiale e apparteneva alla Societè Parent Merigo e C di Genova. Nella stiva accanto agli oggetti militari si trovavano collezioni d’arte di proprietà dell’Istituto del Cairo.

“Non appena gli abitanti di Augusta videro la bandiera tricolore della Francia – racconta Russo- gli artiglieri corsero alle batterie e la guarnigione prese le armi. La città sotto il dominio borbonico, in conflitto coni francesi si preparava alla difesa delle sue chiese e delle sue case. I passeggeri e il commissario di guerra Simone de Sucy, dopo essere stati tenuti prigionieri e messi in quarantena in un lazzaretto per circa un mese, furono massacrati”.

Sarebbero stati seppelliti in una fossa comune dove si trovava il lazzaretto, costruito di fronte all’attuale Arsenale militare quando ancora non c’era nulla, secondo le ricerche di Russo che guida l’associazione Pericle e che non è nuovo a ricercare fatti storici poco noti. “Dopo la battaglia di Augusta presentata in chiesa San Francesco di Paola – spiega l’autore- è iniziata una ricerca ancora più importante con fonti ufficiali provenienti da Parigi, che rievoca una pagina inedita di Augusta. E di un certo interesse storico anche perchè incentrata sul più importante amico di Napoleone e collaboratore dell’armata d’Egitto, così come confermano le lettere di corrispondenza tra i due, che è stato ucciso ad Augusta. L’obiettivo del mio studio è valorizzare il territorio attraverso la storia tant’ è che il progetto verrà portato a Parigi facendo conoscere quindi Augusta anche oltre e questo potrebbe anche incentivare il turismo”.

Russo aveva presentato il progetto del libro anche ad Augusta ma “mi è stato riferito che per problemi di sicurezza – conclude- non si poteva fare in piazza San Domenico e senza problemi ho chiesto al Comune di Noto, capitale della cultura e sede del distretto del Sud- Est” dove alla presentazione di stasera, alle 18, a palazzo Nicolaci, sarà allestita anche una mostra di cimeli storici della Marina militare.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti anti Covid19.