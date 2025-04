“Il mare e la Lega navale italiana”: al Ruiz incontro tra la sezione di Augusta-Brucoli che prepara la veleggiata con “Lighea”

Si è parlato anche della fondazione della Lega navale italiana nel 1897 a cura di “Jack La Bolina”, al secolo Augusto Vittorio Vecchi, e dell’ispirazione tratta dalla novella “La sirena” di Tomasi di Lampedusa per il battesimo dall’ imbarcazione a vela “Lighea” della sezione di Augusta-Brucoli della Lega navale all’incontro di ieri tra le terze dell’istituto di istruzione superiore Ruiz e il presidente della Lega Andrea Neri.

Organizzato dal delegato scolastico della Lega Marinella Strazzulla, l’incontro si è svolto nell’aula magna dell’istituto superiore al termine del quale numerosi sono stati i giovani che si sono iscritti alla uscita in mare a vela a bordo di “Lighea”, “imbarcazione della legalità”, in programma oggi, in occasione della “Giornata del mare”, organizzata dalla sezione di Brucoli-Augusta con partenza dal porto Xifonio.

Alla veleggiata parteciperanno anche le imbarcazioni di soci che faranno rotta a vela fino al faro Santa Croce di Augusta e ritorno.