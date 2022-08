Il M5S pubblica la lista dei candidati alla Camera e al Senato: Pisani secondo, si allontana da Palazzo Madama

Il M5S ha reso noto l’esito delle Parlamentarie e pubblicato la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato. L’annuncio sul blog del Movimento nel quale si precisa che Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Giuseppe Conte si candida capolista in 4 regioni e 5 collegi per Montecitorio: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). Mancano ancora i candidati ai seggi uninominali.

Camera. Nel collegio Sicilia 2-03 (quello siracusano) capolista Filippo Scerra (deputato uscente), poi Vanessa Ferreri (ex parlamentare all’Ars nativa di Vittoria, nel Ragusano), Eugenio Saitta (anche lui reduce dall’esperienza a Montecitorio) e Paola Brullo.

Senato. Nel collegio Sicilia 2 Barbara Floridia (messinese), ex candidata alle primarie dell’area progressista in Sicilia e inserita nella lista dei nomi voluti da Conte, ottiene la prima posizione. Dietro di lei il senatore uscente di Augusta Pino Pisani (che a meno di exploit del Movimento, non tornerà a Palazzo Madama), Cinzia Amato e l’ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto.

Ecco tutti i nomi dei candidati:

Camera dei deputati – collegi plurinominali

Senato della Repubblica – collegi plurinominali