Il Lions club Augusta host ha donato un defibrillatore al comprensivo Todaro

Un defibrillatore per il plesso distaccato delle “Saline” del terzo istituto comprensivo “Todaro” i memoria dell’ammiraglio D’Onofrio è stato donato ieri dal Lions Club Augusta host, che ha anche premiato l’alunna vincitrice del serve un “Poster per la pace”.

La cerimonia si è svolta, nella biblioteca della scuola alla presenza del presidente del club service Giovanni Galofaro e di diversi soci, della dirigente scolastica Rita Spada e del sindaco di Augusta Giuseppe di Mare, ma anche di Emy, Gianna e Pino D’Onofrio, i figli dell’ammiraglio Rosario D’Onofrio, past governatore del Distretto Y alla cui memoria è stata donato l’importante apparecchio salvavite e che è stato ricordato non senza commozione.

“L’evento ha sviluppato uno degli obiettivi strategici lionistici distrettuali: la sussidiarietà nella accezione di presenza ed azione in prossimità dei club service all’interno del tessuto sociale e della comunità”– ha commentato Galofaro mentre il sindaco di Mare ha sottolineato l’importanza della condivisione e della collaborazione tra tutti i soggetti che fanno parte la collettività, così come ci ha insegnato l’ emergenza dovuta alla pandemia, auspicando che la collaborazione tra istituzioni, istituti scolastici e associazioni di volontariato sia un valore per lo sviluppo verso il futuro. Per il dirigente scolastico Spada la collaborazione a stretto contatto con il club “ha permesso la realizzazione del service in maniera efficace ed efficiente, ricordando l’importanza della guida, della educazione e dell’aggiornamento continuo sia del corpo docente sia degli alunnii”.

Per il “Poster della pace”, progetto di cui è referente Rita Cocciolo, è stato premiato l’ elaborato pittorico dell’alunna Leila Costa, seguita dalla docente Carmen Caliò che ha enfatizzato l’importanza dell’esprimere idee e obiettivi mediante varie forme e mezzi. La mattinata è proseguita con il corso di Primo soccorso ed uso dei defibrillatori, organizzato di Fabio Gaudioso, past president e referente del service “Viva Sofia” e sviluppato dagli anestesisti rianimatori Giuseppe Vaccaro e Gianfranco Di Bono, che ha riscosso un grande partecipazione di docenti (25 insegnanti) dell’istituto, supportato da esempi ed attività pratiche che possono essere effettuate in eventuali situazioni di emergenza.