Il liceo “Megara” e l’istituto Ruiz hanno ospitato la finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Il 6 marzo il Liceo “Megara” di Augusta, in parallelo al 2° Istituto di Istruzione Superiore “Arangio Ruiz”, ha ospitato la Finale d’Area della 16^ edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati dall’AIPM (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica) “Alfredo Guido” con il patrocinio del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Palermo.

La docente referente della gara e del Dipartimento di Matematica e Fisica Stefania Caramagno e gli altri docenti del Liceo “Megara” che hanno collaborato nell’attività di sorveglianza hanno accolto i circa 180 studenti di diverse scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Siracusa, qualificati attraverso le Finali d’Istituto tenutesi lo scorso 4 dicembre, e i loro accompagnatori.

Subito dopo la prova la Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante ha consegnato gli attestati e le medaglie agli studenti saliti sul podio delle varie categorie.

Categoria S1 (prima media)

1° Giada Barreca (2° I.C. “O.M. Corbino” di Augusta); 2° Angelo Vanasia (7° I.C. “G.A. Costanzo” di Siracusa); 3° Leda Galletta (8° I.C. “E. Vittorini” di Siracusa).

Categoria S2 (seconda media)

1° Mario Santanello (1° I.C. “Principe di Napoli” di Augusta); 2° Antonino Cavallo (1° I.C. “E. De Cillis” di Rosolini); 3° Santy Cassarino (1° I.C. “G. Bianca” di Avola).

Categoria S3 (terza media)

1° Riccardo Musumeci (4° I.C. “G. Marconi” di Lentini); 2° Andrea Dimauro (1° I.C. “G. Verga” di Canicattini Bagni); 3° Beatrice Alaimo (4° I.C. “S. Quasimodo” di Floridia).

Categoria S4 (primo superiore)

1° Samuele Pugliaris, 2° Matteo Prisutto, 3° Matteo Raniolo (tutti e tre del Liceo “Megara” di Augusta).

Categoria S5 (secondo superiore)

1° Francesco Piazza, 2° Cristian Occhipinti, 3° Parviz Ashani (tutti e tre del Liceo “Megara” di Augusta).

Categoria S6 (terzo superiore)

1° Pietro Spinali, 2° Sara Garofalo, 3° Federica Di Grande (tutti e tre del Liceo “Megara” di Augusta).

I primi classificati delle categorie S1, S2 e S3 e i primi 2 classificati delle categorie S4, S5, S6 disputeranno la Finale nazionale il prossimo 3 maggio a Palermo.