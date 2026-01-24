Il liceo “Megara” di Augusta debutta nell’Erasmus+: docenti a Valencia per la scuola del futuro

Il Liceo “Megara” apre ufficialmente le porte all’Europa. Grazie all’accreditamento Erasmus+ (ottenuto con la domanda KA120 nell’ottobre 2024) e al successivo finanziamento del grant KA121, l’Istituto ha avviato la sua prima storica esperienza di mobilità internazionale per docenti.

Nel mese di dicembre, la città di Valencia è stata il centro della formazione per quattro docenti della scuola, impegnate presso la prestigiosa Europass Teacher Academy.

Dall’1 all’8 dicembre le professoresse Barbara Belfiore e Emanuela Russo hanno frequentato il corso Artificial Intelligence Tools for Language Teachers, approfondendo l’uso di software innovativi e prompt engineering per personalizzare l’insegnamento delle lingue e potenziare il pensiero critico degli studenti.

Una settimana più tardi, dal 15 al 20 dicembre, le professoresse Paola Di Mare e Raffaella La Ferla hanno partecipato al corso PBL: Project-Based Learning: make students’ learning effective, acquisendo metodologie per rendere l’apprendimento degli studenti “reale ed efficace” attraverso la risoluzione di sfide pratiche e il lavoro collaborativo.

Questa esperienza segna l’inizio di un percorso pluriennale: le docenti coinvolte avvieranno a breve attività di disseminazione all’interno dell’Istituto, condividendo le competenze acquisite con l’intero corpo insegnante.

Il Liceo “Megara” si conferma così un presidio di innovazione, pronto a integrare le migliori pratiche europee nella didattica quotidiana per il successo formativo dei propri studenti.