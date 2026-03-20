Il liceo “Megara” alla gara regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze: Anastasia Amara al 3° posto

Il 13 marzo, nella sede del CNR di Catania gli studenti Anastasia Amara (3^A del Liceo Classico), Teresa Di Salvo (2^B Liceo delle Scienze Umane) e Flavio Sicurello (2^A del Liceo Classico), accompagnati dalla docente referente Giovanna Sutera, hanno partecipato alla Gara regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze. La competizione ha visto 50 studenti fra i 13 e i 19 anni provenienti da 17 scuole siciliane sfidarsi su intelligenza, memoria, emozioni, stress, invecchiamento, sonno e malattie del sistema nervoso in due prove, una a squadre con un cruciverba e una individuale con domande a scelta multipla. Ottimo risultato per Anastasia che si è posizionata al 3° posto, accedendo così alla finalissima con domande a risposta diretta riservata ai primi 5 classificati, che si è conclusa con il 4° posto per Anastasia.

Tutti e 3 gli studenti del Liceo “Megara”, preparati dalla docente di Scienze naturali Jessica Di Venuta, hanno ben figurato con impegno e serietà in questo importante momento divulgativo, che ha cementato in loro interesse e curiosità verso le Neuroscienze e la ricerca scientifica. Notevole sono stati anche il 6° posto di Flavio e l’11° posto di Teresa. La Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante e l’intera comunità liceale si congratulano con i tre studenti per il risultato raggiunto.

La giornata della gara è cominciata con i saluti del Responsabile della sede di Catania dell’IRIB-CNR prof. Enrico Parano, del Presidente Area della ricerca del CNR di Catania dott. Vittorio Privitera, del Presidente della Scuola Superiore di Catania prof.ssa Ida Angela Nicotra e della Coordinatrice Regionale Olimpiadi di Neuroscienze dott.ssa Maria Vincenza Catania.

Dopo essersi cimentati con le prime prove, gli studenti hanno assisto alla lezione “Il cervello che cambia: la scienza della trasformazione”, tenuta dalla dott.ssa Flavia Marino, Psicologa e Ricercatrice presso il CNR-IRIB di Messina.

La competizione è organizzata dalla Società Italiana di Neuroscienze, dall’Istituto di Scienze Neurologiche CNR Catania e dalla Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università di Camerino, è riservata agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e rientra nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del MIM.

Rappresenta altresì la selezione italiana della International Brain Bee (https://thebrainbee.org), una competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole medie superiori sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze.