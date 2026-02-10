Il Liceo “Megara” al Festival della Cultura Augustana: studio e ricerca su Caronda

Il Liceo “Megara” di Augusta ha accolto l’invito del Presidente della Società di Storia Patria Augustana Dott. Salvatore Romano partecipando con grande entusiasmo alla IV edizione del Festival della cultura augustano.

L’argomento scelto per l’occasione ha richiesto di cimentarsi su uno studio e approfondimento di civiltà greca – e delle poleis siceliote in particolare – affrontando le innovazioni legislative del catanese Caronda.

Il 6 febbraio gli studenti della classe 4^A del Liceo Classico Roberta Abagnale, Daniele Broggi, Sofia Cardìa, Chiara Di Grande, Flavia Lancia, Christian Migneco, Stefano Migneco e Marta Scatà, hanno presentato nella sede di Palazzo San Biagio, alla presenza della Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante, di docenti dell’Istituto e della cittadinanza, una conferenza dal titolo “Le leggi di Caronda a Megara Hyblaea”.

L’esposizione degli studenti è stato un momento fondamentale del progetto d’Istituto realizzato con la guida delle docenti Giusy Pugliares (docente di latino e greco della classe) e Alessandra Teresa Traversa (referente della Società di Storia Patria nella scuola).

Gli studenti della 4^A del Liceo Classico hanno illustrato al pubblico il frutto delle loro ricerche su Caronda e della trasmissione del suo codice legislativo nelle poleis siceliote, corredando i loro interventi con le letture delle leggi del nomoteta che ha introdotto i primi interventi normativi del diritto di famiglia nella storia della legislazione occidentale.

Nel corso della conferenza è stato anche presentato il disegno della studentessa Sofia Cardìa ispirato al busto di Caronda collocato nella strada degli uomini illustri nel giardino della Villa Bellini di Catania. Il disegno riproduce il busto e lo sguardo del legislatore catanese volto a guidare e indirizzare la vita e la condotta degli uomini che vivevano in città con regole di comunità sempre più complesse.

Il momento culminante della realizzazione del progetto si concretizzerà con la pubblicazione del contributo realizzato dagli stessi studenti per l’edizione primaverile del Bollettino della Società di Storia Patria dinanzi alla cittadinanza.