Il giro del mondo in 3 anni. A Brucoli 3 imbarcazioni turche impegnate in un progetto di amicizia, ambiente e cultura

La Sicilia è stata interessata da parte di 3 imbarcazioni turche (2 catamarani , “Serene” e “Ozi” Lunghezza 13,50 metri e larghezza 7 metri ed un monoscafo a vela “Avare” di 12 metri) a un progetto che intende promuovere l’amicizia, l’ambiente e la cultura , attraverso un “Giro del Mondo” sponsorizzato da organizzazioni private turche e che avrà la durata stimata di circa 3 anni e che vedrà il coinvolgimento e la sosta in diverse nazioni.

La prima imbarcazione che ha ricevuto la bandiera turca, da parte di un altro gruppo che ha effettuato lo stesso viaggio, è partita da Finike (Antalya) il 9 aprile alla quale si sono aggiunte le altre 2 imbarcazioni partire da Izmir il 15 maggio e da Kas ( Antalya). Le tre imbarcazioni hanno cosi iniziato il loro Giro del Mondo, dirigendosi verso i porti greci di Rodi, Creta, e del Peloponneso (Ithaka, Cefalonia, Zakinthos, Corfu, Erikounos), per poi approdare per soste tecniche a Santa Maria di Leuca, Crotone, Le Castella, Roccella Ionica, Bovo Marina e passare alla Sicilia con una prima sosta a Giardini Naxos (Taormina), Brucoli e infine approdare a Siracusa il 16 luglio scorso per una sosta di una settimana.

Qui a organizzare il tutto è stato il Console Generale Onorario di Turchia, Domenico Romeo coadiuvato dai componenti dell’Associazione di Amicizia Sicilia Turchia. La Guardia Costiera di Siracusa, interessata al riguardo, ha dato la disponibilità di ormeggio nella banchina del Foro Italico, dove si sono svolti momenti di benvenuto e di intrattenimento offerti dai locali componenti che sono culminati con lo scambio delle rispettive bandiere. È stato concordato tra il Comando delle rispettive imbarcazioni ed il Console di Turchia Domenico Romeo, che i natanti isseranno a bordo, come bandiera di cortesia, in ciascun porto d’approdo la bandiera Siciliana a ricordo della grande disponibilità e amicizia ricevuta durante la sosta a Siracusa.

Gli equipaggi, accompagnati dai componenti dell’associazione di Amicizia Sicilia Turchia hanno potuto visitare le bellezze naturali e culturali di Ortigia e Noto. Le imbarcazioni cosi hanno lasciato il 23 luglio il porto di Siracusa, proseguendo con l’itinerario prefissato, che vedrà la sosta, ancora in Sicilia, a Marzamemi, Marina di Ragusa, Licata, la famosa Scala dei Turchi di Realmonte, Mazara del Vallo, le Isole Egadi, ( Favignana, Marettimo e Levanzo), San Vito Lo Capo, Cefalù e continuare con le isole Eolie (Lipari, Panarea, Salina). Da qui proseguiranno attraverso la Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria verso la Francia. A bordo dei natanti c’è una giornalista che curerà il reportage video e fotografico che a fine Tour sarà definitivamente predisposto