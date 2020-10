Il divertimento online in Italia, quanto tempo dedicano ogni anno i siciliani?

Passatempi e giochi online: gli italiani scelgono sempre più spesso di dedicare il loro tempo libero mettendosi alla prova sui propri personal computer o console, sfidando, da remoto, avversari in tutto il mondo nei giochi di ruolo o di strategia virtuali più famosi. Gli utenti del Bel Paese sono tra i più assidui fruitori del vecchio continente (insieme a quelli della Germania, Francia, Russia ed Inghilterra) degli online games e anche tra i più determinati e vincenti nei vari tornei che vengono organizzati sulle varie piattaforme di gioco.

Quello del digital entertainment è un comparto, che relativamente alle province italiane, risulta essere in forte ascesa, soprattutto se si fa riferimento ai dati resi noti annualmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’organismo che nel nostro paese regolamenta anche tutto il settore dei giochi online a pagamento. Dalla Lombardia alla Campania, l’offerta proposta dai vari operatori delle stanze da gioco virtuali rappresenta uno dei comparti che di più si sta affermando nel mercato dell’intrattenimento online.

Ad esempio, andando a fare le pulci alle cifre relative alla spesa pro capite sostenuta dai cittadini siciliani per quanto riguarda il mondo dei cosiddetti giochi a distanza nell’ultimo anno, scopriamo che la percentuale più alta della raccolta totale (ovvero del monte di spesa registrato nel periodo di rilevazione) deriva proprio dal settore relativo ai giochi di carte e giochi di sorte a quota fissa (che vale quasi i due terzi del mercato online). Qui a farla da padrone è una delle forme di intrattenimento digitale più diffuse su tutti i migliori portali del settore, ovvero le slot online, come quelle presenti su Betway, senza dubbio una delle scelte più cliccate anche nelle varie province della Sicilia.

Ma quali sono i giochi più scelti dagli utenti siciliani? Quale la tipologia di device più utilizzata? Senza dubbio, le innovazioni tecnologiche nel recente passato hanno permesso ai giocatori di tutte le età e di tutte le tipologie di divertimento di accedere ai propri passatempi ludici ovunque ed in qualsiasi orario della giornata. Alcune delle novità introdotte dalle più famose software house nello sviluppo delle più disparate app hanno, di fatto, trasferito l’esperienza che prima era possibile vivere esclusivamente se muniti di un potente personal computer, direttamente sui propri dispositivi mobili (come gli smartphone ed i tablet di ultima generazione), oggi diventati a tutti gli effetti delle vere e proprie stazioni multimediali portatili.

Un recente studio ha, infatti, dimostrato che nelle varie regioni italiane quasi due utenti su tre utilizzano la rete internet abbinata al cellulare di ultima generazione giocando online, nonostante, è bene ricordarlo, da nord a sud si evidenziano ancora tantissime carenze dal punto di vista infrastrutturale per quanto riguarda l’accesso al web.

I titoli più diffusi sui device mobili restano i cosiddetti Mmorpg, ovvero i giochi di ruolo in rete capaci di attirare milioni e milioni di utenti online simultaneamente, come già accaduto con Dungeon Fighter e RuneEscape. Discreto il riscontro registrato anche per gli intramontabili giochi del tavolo verde, accessibili oggi soprattutto dagli smartphone e da tutti i dispositivi mobili, così come confermano anche le classifiche di gradimento dei più famosi negozi digitali come Play Store di Google.

Qui gli utenti della regione Sicilia si confermano ai primi posti della classifica nazionale per numero di ore passate al cellulare e al tablet in compagnia dei passatempi preferiti. Secondo il campione preso in esame, in media ogni siciliano trascorre almeno due ore al giorno utilizzando lo smartphone (ma il dato arriva fino alle tre ore di Lombardia, Lazio e Campania), dedicando circa il 60% di questo tempo ai giochi online. Messaggistica istantanea, chat di gruppo ed invio e ricezione di posta elettronica occupano il tempo rimanente.

Quali sono le città della Sicilia dove si gioca di più? Complessivamente, nel capoluogo di regione, Palermo, sono stati registrati i dati più alti, sia per quanto riguarda il tempo speso a giocare a distanza, sia per quanto riguarda la spesa complessiva sostenuta dai vari palermitani con i giochi online. Singolarmente, però, sono i cittadini di Ragusa a detenere il primato di maggior numero di ore passate al cellulare o al tablet. Infine, tornado alla graduatoria generale, dopo Palermo troviamo Catania, Messina, Ragusa, Caltanissetta, Trapani, Agrigento ed Enna.