Il direttore marittimo della Sicilia orientale Ranieri in visita ad Augusta

Si inserisce nel contesto delle periodiche visite che il comando di zona marittima sovraordinato effettua alle capitanerie di porto dipendenti, la visita del direttore marittimo della Sicilia orientale, contrammiraglio Antonio Ranieri, alla Capitaneria di porto-Guardia costiera di Augusta, dove è stato accolto dal comandante, capitano di vascello Domenico Santisi.

Il contrammiraglio Ranieri ha, altresì, incontrato il sindaco Giuseppe Di Mare, a palazzo di città, “che ha esternato sentimenti di riconoscenza per l’operato della Guardia costiera megarese, a tutela della sicurezza del porto e della navigazione, a salvaguardia della vita umana in mare ed a presidio della legalità in materia di polizia marittima ed ambientale, sottolineando come l’opera di coordinamento assicurata durante le varie emergenze e la prontezza di spirito dei militari della Guardia costiera rappresentino un baluardo per la sicurezza marittima”.

Come da cerimoniale militare, inoltre, Ranieri ha incontrato nella sede del Comando marittimo di Augusta il comandante marittimo della Sicilia, ammiraglio di divisione Andrea Cottini, che ha rimarcato la piena operatività del porto megarese in perfetta sintonia fra le peculiarità militari e quelle di carattere mercantile.

Non è mancato, infine, come si legge in una nota, l’incontro in Capitaneria con i rappresentati della corporazione Piloti, della società Rimorchiatori, del gruppo Ormeggiatori e Barcaioli e dei vari servizi portuali, “che hanno ringraziato per l’assiduo e proficuo impegno della Guardia costiera nel garantire che le attività portuali e marittime si esplichino in sicurezza” e gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati ed i militari della Guardia costiera di Augusta, “profondendo parole di stima e di apprezzamento per l’opera assicurata al servizio della collettività, sottolineando l’alto valore morale che permea tale attività, e ringraziando per la meritoria opera svolta”.